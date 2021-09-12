أخيرًا.. فيرجسون يكشف دوره في عودة رونالدو إلى يونايتد

السير أليكس فيرجسون يكشف الدور الذي قام به في عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

أخيرًا، كشف السير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن الدور الذي لعبه في إعادة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب "أولد ترافورد" ومنعه من الانتقال إلى الغريم المحلي مانشستر سيتي.

وخلال الأسبوعين الأخيرين من سوق الانتقالات الصيفية، بدا أن رونالدو على وشك الانضمام إلى فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بعدما قرر مغادرة يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت تقارير إلى أن مانشستر سيتي وافق على الشروط الشخصية مع كريستيانو رونالدو، لكن تدخلًا من فيرجسون وعدد من أساطير يونايتد ساهم في نهاية المطاف إلى تحقيق عودة عاطفية بعد غياب 12 عامًا.

واعترف فيرجسون بأن الارتياح كان هو أبرز المشاعر السائدة بعد إتمام عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد وإنهاء الصفقة.

ما هو دور فيرجسون في عودة رونالدو؟

وقال فيرجسون في تصريحات نقلتها خدمة "Viaplay" للبث الرقمي: "كان هناك ترقب لظهور رونالدو الأول، وأتحدث نيابة عن جميع المشجعين، عودته أمر رائع لمانشستر يونايتد".

وأضاف: "لعب الكثير من الناس دورهم في إعادة رونالدو، وساهمت في معرفة أنه يريد حقًا العودة إلى هنا، وهذا أمر مهم".

وتابع مدرب يونايتد الأسطوري: "لقد جاءت العودة بشكل مثالي".

وأكمل: "لن أقول إن الأمر عاطفي، لكنه مثير بالنسبة لي ومريح أيضًا، لأنني لم أتخليه يلعب بقميص مانشستر سيتي، لا أعتقد أن أي شخص يمكنه تخيل ذلك".

وأردف: "هذا هو السبب في أننا اتخذنا خطوات للتأكد من قدومه إلى هنا، ثم تابع النادي بشكل جيد للغاية، وتحدثت إلى ملاك النادي، وتمت الصفقة".

ماذا سيقدم رونالدو إلى مانشستر يونايتد؟

واختتم فيرجسون حديثه عن الدور الذي يرى أن رونالدو سيلعبه مع الفريق بقوله: "أعتقد أنه سيكون له تأثير على اللاعبين الشباب على وجه الخصوص، لدية الخبرة للتعامل مع مثل هذه الأمور".

وقدم رونالدو أداءً مثاليًا في أول مباراة خاضها بعد عودته إلى مانشستر يونايتد، حيث تمكن من تسجيل هدفين لقيادة فريقه إلى الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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