أخيرًا.. فيدال ينضم إلى إنتر خلال ساعات

صفقة مهمة للنيراتزوري..

يصل أرتورو فيدال إلى مدينة ميلانو لإجراء الفحص الطبي والانضمام إلى إنتر مساء الأحد، وذلك وفق تأكيدات الصحف الإيطالية.

وكان إنتر قد اتفق مع برشلونة على الحصول على توقيع الدولي التشيلي نظير مليون يورو فقط إلى جانب بعض المكافآت.

وتأخر انضمام فيدال إلى النيراتزوري بسبب عدم قدرة النادي الإيطالي على إيجاد وجهة أخرى للمدافع دييجو جودين، بيد أن الأزمة انتهت أخيرًا.

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المدافع الأوروجوياني سوف ينضم إلى كالياري خلال الساعات القليلة المقبلة ليُفسح المجال لفيدال للم الشمل مجددًا مع مدربه الأسبق أنطونيو كونتي.

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وحسبما ذكرت شبكة سكاي سبورتس فإن فيدال اتفق مع إدارة يوفنتوس على عقد لمدة عامين وسيتواجد في مدينة ميلانو يوم الأحد تمهيدًا للتوقيع وإنهاء كل شيء.

وكان من المقرر أن ينتهي تعاقد فيدال مع برشلونة في صيف 2021، ولكن مع وصول رونالد كومان قرر التخلص من صاحب الـ33 عامًا الآن لعدم اقتناعه بقدراته.

يذكر أن فيدال في الآونة الأخيرة قد شرع في التدرب بالشارع مع معده البدني الخاص بعد استبعاده تمامًا من تدريبات برشلونة.