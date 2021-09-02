أخيرًا.. برشلونة ينجح في التخلص من بيانيتش وخزينته تربح!

انتهى هذا الأمر للأبد..

نجح برشلونة في إنهاء أزمة ميراليم بيانيتش، واللاعب الآن في طريقه للتوقيع رسميًا مع بشكتاش على سبيل الإعارة لمدة عام مع عدم وجود خيار الشراء.

وكان بيانيتش يلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل يوفنتوس وفيورنتينا، إلا أن راتبه الضخم حال دون رحيله عن البرسا خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

ولحسن حظ الدولي البوسني، لم ينته الميركاتو في تركيا، وتوجه وكيله على الفور لمحاولة إرساله إلى أحد الأندية هناك بدلًا من البقاء على دكة بدلاء البرسا لستة أشهر جديدة.

بيانيتش نشر صورته بالفعل يوم الخميس عبر إنستجرام وهو في الطريق إلى تركيا، ويمكن القول أن الصفقة قد تم إغلاقها بالفعل بين الطرفين في الساعات الماضية.

أزمة الراتب حُلت بين الطرفين، فيتقاضى صاحب الـ31 عامًا 8 ملايين يورو سنويًا بعد الضرائب، سيتحمل بشكتاش منها مبلغ يتراوح من 2.5 إلى 3 مليون يورو.

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هذا الأمر يمثل إنجازًا كبيرًا لبرشلونة من الناحية الاقتصادية، خصوصًا وأن راتب بيانيتش كان أزمة كحال راتب أنطوان جريزمان، والآن تبدأ الأمور تدريجيًا في التحسن بكامب نو.

ميزة أخرى سيتحصل عليها برشلونة من بيع بيانيتش وهي أن رقم 8 سيصبح ساريًا لأي نجم آخر في الفريق، بعدما لم يشارك اللاعب بأي دقيقة هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن المدرب رونالد كومان قد أعلن بوضوح لبيانيتش أنه خارج مخططاته، في وقت غضب فيه كثيرًا ماسيميليانو أليجري لفشل تعاقد يوفنتوس مع اللاعب.