أخيرًا.. الاستقرار على موعد عودة أجويرو لبرشلونة

اقتربت إلى حد كبير..

بعد طول غياب، استقر الجهاز الطبي لبرشلونة على موعد عودة سيرخيو أجويرو مرة أخرى إلى الملاعب في الفترة المقبلة.

أجويرو الذي انضم مجانًا إلى برشلونة هذا الصيف بنهاية عقده مع مانشستر سيتي، تعرض لإصابة عضلية تسببت في ابتعاده ما وصل إلى 10 أسابيع.

النبأ السار هو أن الدولي الأرجنتيني يستمر في عملية التعافي بصورة جيدة، وهو الآن يعمل في صالة الألعاب الرياضية ويقترب من استعادة لياقته البدنية مجددًا.

ووفقًا لما قالته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن موعد عودة أجويرو إلى التدريبات الجماعية هو منتصف شهر أكتوبر المقبل، أي أنه سيلعب تقريبًا بأول نوفمبر.

هذا يعني أن صاحب الـ33 عامًا لن يلعب قبل التوقف الدولي المقبل، ولكن بعده وعلى حسب انخراطه في التدريبات، سيعود في أقرب فرصة ممكنة.

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هذه الأنباء سعيدة للغاية للمدرب رونالد كومان بعد أن فقد مهاجمًا آخر وهو مارتن برايثوايت للإصابة ولا يمتلك في اللحظة الراهنة سوى لوك دي يونج.

وكان أجويرو في تصريحات سابقة قد أكد على استمراره اللعب في برشلونة بصورة طبيعية رغم رحيل ليونيل ميسي، معللًا ذلك بأنه لم ينضم لكامب نو بسبب البرغوث.

تجربة أجويرو في الدوري الإسباني كانت استثنائية بكل المقاييس رفقة أتلتيكو مدريد، كما دوّن التاريخ مع مانشستر سيتي في إنجلترا، لذلك فيتوقع منه الكثير عند بدايته مع النادي الكتالوني.