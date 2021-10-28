أخيرًا.. إنجلترا تُنهي أزمة التوقف الدولي بإلغاء القائمة الحمراء!

نبأ ينهي الجدل..

ستقوم حكومة المملكة المتحدة بإلغاء دول القائمة الحمراء لفيروس كورونا بداية من يوم 11 نوفمبر المقبل، وهو خبر سعيد للغاية لفرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبسبب القائمة الحمراء، كان لزامًا على اللاعبين العائدين من تلك الدول الخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام، مما أثار غضبًا كبيرًا سواء من اللاعبين أنفسهم أو من أنديتهم.

من دول أمريكا اللاتينية تبقت فقط الإكوادور وكولومبيا في دول القائمة الحمراء، ومع وجود توقف دولي في نوفمبر المقبل، توقع الجميع أزمات مشابهة لما حدثت في أكتوبر.

لكن النبأ السعيد أن يوم 11 نوفمبر ستنتهي فيه القائمة الحمراء، وهكذا يمكن للاعبين اللاتين الذهاب لمنتخبات بلادهم ثم العودة والمشاركة على الفور بقميص فرقهم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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إن لم يتم هذا الإلغاء كان ذلك ليتسبب في أزمة كبرى، حيث كان سيتم منع اللاعبين البرازيلين بسبب مواجهة كولومبيا، وكذلك نجوم كولومبيا المتواجدين بكثرة في البريميرليج.

ويحتل تشيلسي صدارة ترتيب البريميرليج في اللحظة الراهنة، وكان ليخوض مباراته أمام ليستر سيتي يوم 20 نوفمبر بعد التوقف وهو منقوص من أهم لاعبي خط دفاعه تياجو سيلفا.

أما مواجهة ليفربول وآرسنال فكانت كتيبة يورجن كلوب ستخسر خدمات حارسها المتألق أليسون بيكر وكذلك فابينيو، مع المهاجم المميز روبيرتو فيرمينو.