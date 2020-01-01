أخبار يوفنتوس | النادي يرفض السكوديتو ويطارد حكيمي

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احتلت أنباء الاهتمام بضم نجم بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي ورفض مقترح الفوز بالدوري الإيطالي المتوقف حالياً أبرز أخبار يوفنتوس في الثاني من أبريل 2020.

يوفنتوس يرفض الفوز بالدوري الحالي دون اللعب

أوضح رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييلي جرافينا أن يوفنتوس رفض فكرة أن يتم اعتباره فائزاً بلقب السكوديتو للموسم الحالي حال عدم استكماله.

وقال جرافينا في تصريحات إذاعية أن رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي رفض المقترح أن يتم إعطاء ناديه اللقب كونه المتصدر الحالي للسيري آ.

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تجديد عقد بياتسا

كشفت تقارير إعلامية أن يوفنتوس مدد عقد لاعبه الكرواتي ماركو بياتسا حتى العام 2023، وذلك قبل خروجه معاراً إلى صفوف أندرلخت.

الدولي الكرواتي يعاني من تعدد الإصابات في الموسمين الماضيين، مما أجبره على الخروج معاراً في أكثر من مناسبة، وعدم اللعب بشكل مستمر.

يوفنتوس يستهدف حكيمي

ذكرت وسائل الإعلامية الإسبانية أن بطل إيطاليا يتابع عن كثب لاعب ريال مدريد المعار في صفوف بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي.

وبحسب "آس"، فيوفنتوس استعلم بالفعل عن مدى إمكانية ضم النجم المغربي الشاب الصيف المقبل، خصوصاً وأن مستقبله لم يحسم بعد.

ديبالا يوضح الفارق بين أليجري وساري

تحدث النجم باولو ديبالا عن الفارق بين مدربه الحالي ماوريتسيو ساري، والسابق ماسيمليانو أليجري، وعن تشبيهه بأسطورة يوفنتوس عمر سيفوري.

وقال ديبالا في حديثه مع الاتحاد الأرجنتيني: "أليجري طلب مني لُعب ثلاثة أدوار، كنت أضحي دفاعياً وأقوم بخدمة ماندجوكيتش، ثم بعدها أعطاني الحرية، نفس الأمر حدث مع ساري، مع رونالدو أملك تواصلاً رائعاً".

وأضاف: "هنا يشبهونني بسيفوري، هذا أمر يدعوني للفخر، قابلت نجله في تورينو وكنت سعيداً للغاية لأنه لاعب كبير ويمثل تاريخ النادي، أنا شخص دائماً ما يطالب نفسه بتقديم المزيد وهنا في يوفنتوس تحارب على أهم الألقاب".

بن عطية: ريال مدريد وبي إس جي يريدان بيانيتش

كشف النجم المغربي مهدي بن عطية أن باريس سان جيرمان وريال مدريد حاولا ضم نجم يوفنتوس ميراليم بيانيتش، ولكن الأخير فضل البقاء.

وذكر مدافع الدحيل مع "توتوسبورت" أن بي إس جي حالياً مهتم بالدولي البوسني، وفي الماضي حاول ريال مدريد ضمه، ولكنه فضل البيانكونيري وجدد عقده.