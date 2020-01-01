أخبار ميلان | حيرة دوناروما وانقلاب كالدارا

ما هو جديد الروسونيري اليوم؟

تصدرت حيرة نجم ميلان جيانلويجي دوناروما بخصوص مصيره، وتصريحات ماتيو كالدارا أخبار ميلان في العاشر من إبريل 2020.

دوناروما بين القلب والعقل

خصصت "لاجازيتا" صفحة كاملة من عدد الجمعة للحديث حول مصير الحارس الشاب، ما بين البقاء في ميلان، أو عدم التجديد والرحيل لنادي آخر.

الصحيفة أوضحت أن اللاعب يحب ميلان، ولكن المفاوضات بين الطرفين توقفت في الفترة الماضية، مما يفتح الباب لرحيله هذا الصيف، وسط اهتمام عديد الأندية.

المزيد من الفرق

كالدارا يودع ميلان

المدافع الإيطالي الشاب ماتيو كالدارا عاد للحديث عن الفترة التي قضاها مع الروسونيري لعام ونصف، ووصفها بالفاشلة، ولكن أكد أن السبب هو شخصياً.

كالدارا، لاعب أتالانتا الحالي، قال في تصريحات نقلها موقع "ميلان نيوز" إنه يعتبر فترته في ميلان أشبه بالهزيمة، وفشل في تقديم المطلوب، ولكن أكد أنها من الماضي الآن.

خسائر اقتصادية

توقف النشاط الكروي الراهن كان له أثر سلبي كبير على الروسونيري، والذي بحسب تقارير إعلامية إيطالية خسر قرابة 20 مليون يورو فقط في الأسابيع الماضية.

"توتوسبورت" أوضحت أن ميلان من أكثر الأندية التي تضررت من الأزمة الراهنة، ولذا يعمل مع بقية الدوري على عودة المنافسات في أقرب فرصة لإيقاف نزيف الخسائر.

اجتماع فيديو في ميلانو

نظم الجهاز الفني لميلان اجتماعاً موسعاً ضم جميع العاملين في النادي، بداية من مجلس الإدارة، وبمشاركة كل لاعبي الفريق الأول.

وذكرت "كوريري" أن الهدف كان التعرف على أحوال اللاعبين، وخصوصاً من غادروا إيطاليا، ووضع برنامج تدريبي لهم، وتحفيزهم للاستمرار الفترة المقبلة.