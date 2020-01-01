أخبار ميلان | ابتعاد إيكاردي واقتراب حسم المدرب الجديد

ما هو جديد الروسونيري اليوم؟

الحياة ما بعد كورونا وتعاقدات المدرب وخط الهجوم تتصدر أخبار ميلان للسادس من إبريل 2020

علينا أن نتحد





يرى إيفان جازيدس المدير التنفيذي لميلان أنه على الجميع أن يتحد لمواجهة خطر فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

جازيدس أكد أن الجميع يرغب في العودة للعب كرة القدم ولكن لابد أن يكون في آمان بعد انتهاء الأزمة وأن دور كل منظومة كرة القدم سيكون إعادة البهجة للجميع بعد القضاء على الفيروس.

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كاراسكو على الرادار

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن البلجيكي يانيك كاراسكو أصبح أحد أهداف إيه سي ميلان في سوق الانتقالات الصيف المقبل.

يلعب كاراسكو معارًا لأتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم مع بند شراء بـ11 مليون يورو ومع عدم مشاركته بشكل أساسي فقد لا يرغب الروخيبلانكوس في التعاقد معه بشكل دائم.

إيكاردي يبتعد

تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قد يتجه ليوفنتوس الموسم المقبل.

اللاعب الذي أصبح هدفًا لميلان قد يرحل نحو يوفنتوس حيث سيكون إنتر ميلان راضيًا بمبادلته بلاعبين من يوفنتوس لم يُفصح التقرير عن اسمهما ولكن التكهنات تشير إلى الثنائي فريدريكو بيرنارديسكي ودوجلاس كوستا.

"التالتة تابتة" مع راجنيك

صداقة كبيرة تجمع الثنائي رالف راجنيك وإيفان جازيدس المدير التنفيذي لإيه سي ميلان الذي حاول التعاقد مع المدرب في مناسبتين ولكنها لم تتم في النهاية.

حسب توتو ميركاتو، فإن جازيدس واثق من لم الشمل مع راجنيك الموسم المقبل في المحاولة الثالثة بعد اقتناع إدارة النادي بقدرة المدرب على قيادة ميلان.

تقليص ميزانية الانتقالات بسبب كورونا

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن ميزانية إيه سي ميلان ستتقلص في الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

الـ100 مليون يورو التي خصصتها إدارة ميلان ستتقلص لـ75 مليون فقط وهو ما سيصعب المهمة على المدرب القادم في الصيف.