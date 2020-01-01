أخبار ميلان اليوم | عودة إبراهيموفيتش واقتراب المدافع

ما جديد الديافولو؟

تعافي زلاتان إبراهيموفيتش واقتراب الفريق من التعاقد مع مدافع جديد في يناير ضمن أخبار ميلان اليوم، 18 ديسمبر 2020.

إبراهيموفيتش يقترب من العودة

أوضحت عدة مصادر إعلامية أن ميلان قد يكون مدعوماً بنجمه زلاتان إبراهيموفيتش في لقاء الأحد بالدوري أمام ساسوولو.

التقارير تشير إلى أن اللاعب على الأقل سيكون احتياطياً، وإن سيغيب المصاب الآخر سيمون كيير بسبب عدم تعافيه بعد.

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تيو يتعافى من الإصابة

"كورييري ديلا سيرا" ذكرت أن تيو هيرنانديز سيكون جاهزاً للعب بشكل طبيعي أمام ساسوولو هذا الأحد.

وغاب اللاعب أمام جنوى الأربعاء بسبب مشاكل عضلية، ولكن التقرير يقول إنه تعافى وسيلعب.

كاباك قريب من ميلان

أوضح جايتانو دي كارو، الوكيل المعتمد من الاتحاد الدولي، أن ميلان قريب للغاية من التعاقد مع مدافع شالكه أوزان كاباك.

وقال دي كارو مع "ميلان نيوز" إنه تواصل مع المدير الرياضي لشالكه والذي أكد له أن المفاوضات مستمرة مع ميلان بخصوص التركي منذ مدة.

صفقة تبادلية محتملة مع أتالانتا

"بيانتيا ميلان" قال إن ميلان قد يعرض صفقة تبادلية على أتالانتا للحصول على قائده أليخاندرو جوميز في يناير المقبل.

وأوضح التقرير أن ميلان قد يعرض ماتيو كالدارا الذي يلعب مُعاراً مع أتالانتا في صفقة تبادل مباشرة.

التقرير أشار أيضاً إلى اهتمام الروسونيري بلاعبين آخرين من أتالانتا هما ماتيو بيسينا وسام لاميرز.