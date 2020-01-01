أخبار ميلان اليوم | كاكا: الرب ساعدنا للفوز بدوري أبطال أوروبا في 2007

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تصريحات ريكاردو كاكا عن لقب دوري أبطال أوروبا في 2007، والصفقة الدفاعية ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 23 مايو 2020.

كاكا: الفوز على ليفربول في 2007 علامة إلهية

اعتبر ريكاردو كاكا، أسطورة ميلان، الفوز على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2007 علامة من الرب بعد خسارة اللقب في 2005 بسيناريو درامي.

وقال كاكا في تصريحات للموقع الرسمي: "لم تكن مصادفة بل علامة من الرب، لا أحب أن أصفها بالثأرية ولكنّها كانت مثالية خاصة أنّ أساس الفريق لم يتغير ولم يغادر سوى هيرنان كريسبو وأندري شيفتشينكو.

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وتابع: "فيليبو إنزاجي سجل هدفًا دون أن يراه، وتحرك جيدًا في الهدف الثاني، وحينما سجل ديرك كويت هدف ليفربول شعرت بأن شبح ريمونتادا 2005 سوف يطاردنا، لكن ذلك لم يتحقق وشعرت بالسعادة حينما حصدنا هذه البطولة".

أوغلو يغازل جاتوزو

غازل هاكان تشالهان أوغلو، لاعب ميلان، مدربه السابق، جنارو جاتوزو، مؤكدًا أنّ الأخير هو من منحه الثقة والقدرة على تقديم أفضل ما لديه.

وأشار في تصريحات للصحافة التركية أنّه كان سعيدًا خلال فترة جاتوزو وتعلم منها الكثير وأنّ المدرب كان قادرًا على التعامل بصورة جيدة مع كل لاعب.

ميلان يراقب مدافع لشبونة

قدّم نادي ميلان عرضًا لنظيره سبورتنج لشبونة لأجل التعاقد مع المدافع إدواردو كواريسما مقابل 10 ملايين يورو.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أنّ لشبونة لا يود بيع صاحب الـ18 عامًا بهذا المبلغ خاصة وأنّ أتلتيكو مدريد وإنتر يراقبان اللاعب.

عودة مصابي كورونا إلى تدريبات ميلان وغياب كيسي

عاد جميع اللاعبين الذين عانوا من فيروس كورونا إلى تدريبات ميلان بعد خروجهم من الحجر الصحي وتعافيهم بالكامل.

وبحسب شبكة أخبار ميلان، فإن فرانك كيسي هو الوحيد الذي لم يظهر في التدريبات ولا يزال في الحجر الصحي.

يوفنتوس يحاول خطف أهداف ميلان

يرغب نادي يوفنتوس في خطف المواهب التي يراقبها ميلان لدعم شباب الفريق في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "لا جازيت" فإن البيانكونيري يحاول ضم دونيايل مالين من أيندهوفن الهولندي وكذلك كايو جورج من سانتوس البرازيلي.