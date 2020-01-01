أخبار ميلان اليوم | جوارديولا يضغط من أجل بن ناصر وسيلفا يريد العودة

ما هو جديد الروسونيري؟

مصير إسماعيل بن ناصر، النجم الجزائري، وسط اهتمام مانشستر سيتي، بالإضافة لجديد سوق الانتقالات ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 4 يونيو 2020.

صراع على بن ناصر

أكدت "RMC" أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد اتصل شخصياً بإسماعيل بن ناصر، النجم الجزائري، لإقناعه بالانضمام إلى ناديه هذا الصيف.

سيتي ليس النادي الوحيد المهتم، إذ ذكرت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان هو الآخر عازم على ضم متوسط الميدان خلال الميركاتو المقبل.

المزيد من الفرق

"لاجازيتا" أوضحت أن ميلان وضع شرطاً جزائياً في عقد اللاعب قيمته 50 مليون يورو منذ مدة لحمايته من كبار أوروبا بعد تألقه الكبير هذا الموسم.

تياجو يعرض نفسه

أوضحت "توتوسبورت" أن لاعب الفريق السابق وقائد باريس سان جيرمان تياجو سيلفا قد عرض نفسه عبر وكيله على ميلان من أجل العودة من جديد.

وسيكون انتقال اللاعب مجانياً بسبب انتهاء عقده، ولكن المعضلة بحسب التقرير هي راتبه المرتفع ومطالبه المادية، بالإضافة إلى تقدمه في السن، وهو ما يتعارض مع خطط ميلان.

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ميلان يطارد مواهب باريس

ليس فقط تانجوي كواسيه، مدافع بي إس جي هو من يطلبه ميلان من النادي الفرنسي، بحسب "توتوسبورت"، ولكن هناك لاعبين آخرين أيضاً تحت الطلب من الروسونيري.

اللاعبان هما تيموثي بيمبيلي، وهو مدافع شاب، بالإضافة للمهاجم الشاب أرنو كاليمويندو، والذي تألق في قطاعات الناشئين ويعد من الهدافين في تلك الفئة.

غضب إبراهيموفيتش

ذكرت "لاجازيتا" أن مصير زلاتان إبراهيموفيتش مرتبط بنتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها بعد عودته من السويد، واتضاح مصيره النهائي.

وأضاف التقرير أن اللاعب عاد غاضباً من بلاده بسبب عدم اتضاح مستقبله، وإن أكدت أن هناك فرضية من أجل استمراره الموسم المقبل مع الفريق.