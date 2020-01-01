نجم مانشستر يونايتد: دعونا نلغي الدوري الإنجليزي ونبدأ من جديد

لوك شاو نجم فريق مانشستر يونايتد يطالب بإلغاء موسم الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا رغم تصدر ليفربول وقربه من اللقب.

أكد لوك شاو مدافع فريق مانشستر يونايتد على ضرورة إلغاء الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي بعدما تأجلت عودة البطولة عدة مرات بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شاو ونقلتها على لسانه صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلالها أن استكمال الموسم غير ممكن في غياب الجماهير.

وقال شاو: "دعونا نلغي الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي ونبدأ من جديد، يجب أن يحدث ذلك لو لم نستطع أن نكمل الموسم، سيكون علينا أن نبطل البطولة".

المزيد من الفرق

وأضاف: "الجماهير هامة للغاية في كرة القدم، هذا الأمر ندركه بشكل أكبر في الوقت الحالي، ففي النهاية نحن نلعب الرياضة من أجلهم".

فان دايك: فشلت كقلب دفاع، وأريد أن أكون أسطورة لليفربول

وأكمل: "عندما تغيب الجماهير ونلعب دونهم لا نشعر أن كل شيء صائب وفي مكانه الصحيح، فوجودهم يساعد الفرق، بشكل خاص دائمًا ما أشعر بروعة جماهير مانشستر يونايتد وكيف أنهم خلفنا طوال الوقت سواء في ملعبنا أو خارجه".

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، وذلك الترتيب يبعدهم عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي وفي حاجة لست نقاط فقط لحسم اللقب.