أخبار انتقالات ليفربول: يورجن كلوب يبتعد عن تيمو فيرنر

تعرف على أخبار انتقالات ليفربول اليوم الإثنين 27 يناير 2020، وما هي آخر أخبارالميركاتو الشتوي داخل كواليس الريدز

في طريق الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا ، وتحقيق حلم التتويج بالدوري الإنجليزي ، يسعى ليفربول محاولًا تدعيم صفوفه في كل سوق انتقالات بأفضل الأسماء الممكنه لا سيما بعدما تحسن الوضع المالي للفريق في الآونة الأخيرة.

كتيبة المدرب الألماني كانت قد اكتفت الصيف الماضي بالتعاقد مع الحارس أدريان ليكون على مقاعد البدلاء للبرازيلي أليسون، عدا ذلك فلم يقم الريدز بأي صفقة ولعب دور المشاهد في سوق الانتقالات وحافظوا على قوامهم الأساسي بدون رحيل أي من الأساسيين.

ورغم البداية المثالية التي يحظى بها ليفربول هذا الموسم، لكن يبدو كليًا أن الليفر يُجهز العدة للدخول بكل قوته في سوق الانتقالات لتعويض الإصابات وتدعيم الفريق في مواجهة خصومه وعلى رأسهم مانشستر سيتي .

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ليفربول اليوم الإثنين 27 يناير 2020 ، وما هي خطط الريدز في المرحلة سوق الانتقالات الشتوية؟

أخبار انتقالات ليفربول يوم الإثنين 27 يناير

يورجن كلوب يبتعد عن تيمو فيرنر

أبلغ المدير الفني الألماني يورجن كلوب إدارة نادي ليفربول بصرف النظر عن التعاقد مع المهاجم الألماني تيموفيرنر خلال الفترة المُقبلة .

فيرنر لديه العديد من العروض التي يُفاضل بها بينما لا يرغب كلوب في إهتزاز إستقرار الفريق خلال الفترة المقبلة لحسم الدوري الإنجليزي البطولة الأهم خلال الموسم .

وقد تحدثت معظم الصحافة الأوروبية عن رغبة كلوب في التعاقد مع فيرنر حتى أن مسألة رحيل اللاعب إلى تشيلسي تعرقلت بسبب الأخبار المتعلقة بليفربول .

ليفربول يُفكر في التعاقد مع إيسكو

يحاول نادي ليفربول تدعيم الفريق بعدة نجوم بعدما نجح النادي في العودة لمنصات التتويج، فالرغبة السائدة بالوقت الحالي هو إستمرار مشروع يورجن كلوب الذي بدأ في النادي منذ ثلاث سنوات .

ومن ضمن التدعيمات المطلوبة هو مركز صانع الألعاب الذي رحل عنه كوتينيو ولم يتم التعاقد مع لاعب حتى الأن، وذهبت الترشيحات لصالح النجم الإسباني إيسكو الملائم تماماً لطريقة لعب كلوب .

الجدير بالذكر أن إيسكو لا يعيش أفضل فتراته في ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة لكن الميرينجي لا يرغب في رحيله .

زاها قد يكون بديلاً لشاكيري في ليفربول

يبدو أن النجم السويسري شاكيري يريد الرحيل إلى نادي روما خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية رغم تمسك نادي ليفربول به، لكنه يرغب في المشاركة أكثر بالمباريات .

في المقابل نُشرت بعض التقارير الإعلامية بخصوص إعجاب المدير الفني يورجن كلوب بقدرات لاعب كريستال بالاس زاها في أن يكون بديلاً لشاكيري على دكة ليفربول

ليفربول يقترب من التعاقد مع برازو

يبدو أن نادي ليفربول مستمر في إستراتيجية التعاقد مع اللاعبين الشباب خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية خاصة مع أفكار المدير الفني يورجن كلوب في بناء مستقبل جديد للريدز .

وطلب كشافي بطل أوروبا بسرعة التعاقد مع نجم نادي نيس الفرنسي بيدرو برازو صاحب ال17 عاماً خلال الفترة الحالية وضمه لفريق الشباب حتى يأخذ خبرة الأجواء في إنجلترا

ليفربول يدخل السباق نحو كاي هافيرتز

يدخل نادي ليفربول السباق نحو كاي هافيرتز بشكل رسمي من خلال المدير الفني يورجن كلوب الذي يحاول إقناع اللاعب بالتواجد مع بطل أوروبا خلال الموسم المُقبل .

هافيرتز يعتبر واحد من أهم المواهب الأوروبية المتوقع لها ان يكون له شأن كبير، وتعتبر المنافسة صعبة خاصة أن مسئولي بايرن ميونخ يرغبون في اللاعب منذ فترة ليست بالقريبة .