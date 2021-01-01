أخبار ريال مدريد: يوفيتش يريد الرحيل وغدر العاصفة بكتيبة زيدان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 10 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 10 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 10 يناير 2021:

هل غدرت العاصفة بريال مدريد؟

أضاع ريال مدريد فرصة التقدم فوق أتلتيكو مدريد في سباق لقب الدوري الإسباني بعد تعادله 0-0 في أوساسونا.

عانى فريق زين الدين زيدان ليلة السبت في بامبلونا حيث فشل اللوس بلانكوس في تسجيل أهداف وحصد نقطة واحدة من مباراة ليست بالصعبة على الفريق الملكي، وكان ينتظر عشاق ومحبي الميرينجي أن يصعد للصدارة ولو مؤقتًا، لكن الآن تحسنت فرص أتلتيكو مدريد فهو في صدارة جدول الترتيب وله 3 مباريات مؤجلة، لكن بالطبع لم تكن العاصفة هي السبب في التعادل، حيث تمكن الريال من احراز هدفين، لكن تم إلغائهم بداعي التسلل.

مهاجم ريال مدريد يسعى للرحيل

لوكا يوفيتش يبحث بنشاط عن وسيلة للخروج من ريال مدريد، حسب صحيفة ماركا.

يواصل المهاجم الصربي الكفاح من أجل وقت للمشاركة في المباريات تحت قيادة زين الدين زيدان ويريد مواجهة تحدٍ جديد بعيدًا عن سانتياجو برنابيو.

لاعب جديد في قائمة الصراعات بين ريال مدريد وليفربول

شهدت أحداث 2021 حتى الآن، صراعات قوية بين ريال مدريد وليفربول بسبب مستقبل ديفيد ألابا وسيرخيو راموس وكيليان مبابي وآخرين، وآخر لاعب في تلك القائمة هو لاعب سبورتنج نونو مينديز.

ينظر ريال مدريد إلى الظهير البرتغالي على أنه الخليفة المثالي للجوهرة البرازيلية مارسيلو، كما يظل ليفربول مهتمًا به بشدة.

نجم برازيلي جديد على رادار ريال مدريد

وفقًا لـ Defensa Central، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع لاعب جريميو إدواردو جابرييل، المعروف باسم بيبي.

على مر السنين، بنى النادي الملكي سمعة طيبة بالتعاقد مع بعض ألمع النجوم البرازيليين، رونالدو وروبرتو كارلوس وكاكا هم أمثلة بارزة للبرازيليين الذين غزوا أوروبا مع لوس بلانكوس.

بعد النجاح الأخير مع أمثال فينيسيوس جونيور ورودريجو و ميليتاو، عاد ريال مدريد إلى الدوري البرازيلي بحثًا عن التعزيزات واعتبر بيبي صفقة محتملة.

وست هام يراقب مهاجم ريال مدريد

مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز هو موضوع اهتمام وست هام، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

يفكر ديفيد مويس في ضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا على سبيل الإعارة، والذي شارك فقط في خمس مباريات بالدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم.

دياز مستعد لمغادرة مدريد ليأخذ المزيد من المشاركات في الملعب، وكذلك يريده وست هام أن يحل محل سيباستيان هالر في التشكيلة الأساسية.