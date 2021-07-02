أخبار ريال مدريد: وجهة صادمة لراموس وتقرير مصير حكيمي نهائيًا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 2 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 2 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 2 يوليو 2021:

​ هل ينتقل راموس إلى آرسنال؟

مصادر صحفية لـ"جول" كشفت عن محاولات من آرسنال لخطف الصفقة من نظيره الفرنسي، بوجود اتصالات مع شقيق اللاعب الذي يعمل كوكيل أعماله.

راموس لم يوقع على أي شيء حتى الآن، ولكن شقيقه تواجد في باريس للمفاوضات، ومن المقرر استئناف المفاوضات مع وجود اهتمام حقيقي من آرسنال دون التقدم بأي عرض رسمي حتى الآن.

خاص| طلب برازيلي للاستعانة بنجم ريال مدريد في الأولمبياد

تقدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بطلب إلى نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل السماح للاعبه فينيسيوس جونيور، بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

قائمة البرازيل المشاركة في منافسات كرة القدم بالأولمبياد، لم تضم جناح ريال، بسبب تواجده مع الفريق الأول في بطولة كوبا أمريكا.

مصادر صحفية أكدت أن الاتحاد البرازيلي سيقوم بمحاولة تجعل اللاعب يشارك في كلتا البطولتين هذا الصيف.

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ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من إعادة شراء حكيمي

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، عدم التدخل في صفقة انتقال المدافع المغربي أشرف حكيمي إلى صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.

بعض التقارير الصحفية، أكدت أن سبب تأخر الإعلان الرسمي جاء بسبب أولوية ريال مدريد في شراء اللاعب من جديد وفقًا للبند الموجود في عقد بيعه إلى إنتر الصيف الماضي.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أكد أن النادي الإسباني لا يخطط لتفعيل هذا البند من أجل تعطيل الصفقة، ولا توجد أي فرصة للقيام بذلك.

ناتشو يجدد عقده مع ريال مدريد

ساعات قليلة وسيعلن ريال مدريد رسميًا عن تمديد عقد ناتشو حتى صيف 2024.

الصحف الإسبانية أجمعت على التوصل إلى اتفاق مع الدولي الإسباني، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

ريال مدريد يمنح فاران الضوء الأخضر للرحيل

أفادت تقارير من الصحف الإسبانية أن ريال مدريد قد منح وكيل رافاييل فاران الضوء الأخضر لمغادرة النادي الملكي هذا الصيف.

وبحسب التقارير فإن المفاوضات بين فاران وإدارة مانشستر يونايتد تسير بصورة جيدة، ويبدو أن الريال سيقبل بـ50 مليون يورو لبيع الدولي الفرنسي.