أخبار ريال مدريد: نجم جديد تحت المراقبة والكشف عن خطة ضم مبابي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 12 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021:

6 نجوم مهددين بالرحيل من أجل مبابي!

وفقًا لـ AS، ريال مدريد مستعد للمضي قدمًا في "عملية مبابي" ، خطتهم التي طال انتظارها لجلب النجم الفرنسي إلى سانتياجو برنابيو. يزعم أن أبطال الدوري الأسباني يستهدفون ضم النجم الفرنسي هذا الصيف بسبب حالة عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي في صيف 2022.

نتيجة لذلك، يمكن لأبطال إسبانيا أن يتطلعوا إلى بيع ستة لاعبين لجمع الأموال، ولن يكون من المفاجئ رؤية جاريث بيل في القائمة لأنه لطالما كان منبوذًا خلال فترة تولي زيدان، ومع ذلك لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان توتنهام سيجعل صفقة إعارة الويلزي دائمة بعد موسم آخر مليء بالإصابات.

لاعبان آخران في القائمة هما إيسكو وداني سيبايوس، كما يمكن أيضًا بيع لوكا يوفيتش وإبراهيم دياز ومارسيلو لجمع الأموال.

سباق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد من أجل جوهرة النمسا

يستعد مانشستر يونايتد وريال مدريد لخوض المعركة من أجل نجم رابيد فيينا يوسف دمير، حسب زعم ديفينسا سنترال.

يجتذب لاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عامًا اهتمام الأندية الرائدة في جميع أنحاء أوروبا، حيث يستعد أولد ترافورد وسانتياجو برنابيو لشراء إمكاناته الهائلة.

سولشاير يسير على خطى زيدان في الانتقالات

يقول أولي جونار سولشاير إن مانشستر يونايتد لا يحتاج إلى صفقة كبيرة في يناير للمنافسة على اللقب.

يُنظر إلى توقيع برونو فرنانديز الموسم الماضي على أنه حافز لزيادة عدد اللاعبين، لكن سولشاير لا يتوقع صفقة مماثلة هذا الموسم.

ميلان يبدأ المفاوضات لإتمام شراء دياز

أكدت التقارير أن ميلان لديه ثقة كاملة في صانع الألعاب المعار براهيم دياز وسيجتمع مع ريال مدريد لمناقشة مستقبله.

وفقًا لكالتشيو ميركاتو، فإن إدارة الفريق الإيطالي مقتنعة تمامًا بالاستثمار الذي تم القيام به للتعاقد مع الموهبة البالغة من العمر 21 عامًا من ريال مدريد، وعلى الرغم من أنه لا يزال في طور الاستقرار في نتائج ممتازة بدأت تظهر.

موقف ميلان واضح، سيواصلون وضع ثقتهم الكاملة فيه وفي هذه الأثناء سيجرون محادثات مع ريال مدريد من الآن وحتى نهاية الموسم لتحديد مستقبله.

تقييم ريال مدريد الحالي للاعب هو 25 مليون يورو، والأشهر القليلة القادمة ستكون أساسية في معرفة ما إذا كان هناك أي مجال للتفاوض بشأن هذا الرقم.

لا توجد أي مفاوضات بشأن محمد صلاح!

أفادت العديد من التقارير أن نادي ليفربول ليس في عجلة من أمره لتمديد عقد محمد صلاح الذي من المقرر أن ينتهي في صيف 2023 وسط اهتمام أندية النخبة مثل برشلونة وريال مدريد.

أكد صحفي كرة القدم فابريزيو رومانو، وهو خبير في سوق الانتقالات الأوروبية، أن الريدز لم يتلقوا أي شيء من هذين الناديين (ريال مدريد وبرشلونة)، كما لم يتم الاتصال بوكيل الملك المصري لإجراء أي محادثات متقدمة.

في هذه اللحظات اهتمام فقط؟ بالتأكيد، لأنه من الواضح أننا نتحدث عن لاعب رائع لذلك من المستحيل على أي ناد ألا يهتم به، لكن حتى اللحظة لا توجد أي محادثات أو مفاوضات رسمية.