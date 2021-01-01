أخبار ريال مدريد: مودريتش يقترب من تمديد عقده ورسالة هالاند إلى زيدان!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 28 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 28 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 28 يناير 2021:

مودريتش يقترب من تمديد عقده

لوكا مودريتش هو لاعب آخر من المحتمل أن يصبح لاعبًا مجانيًا في الصيف، ولكن على عكس راموس ووفاسكيز، فإن الكرواتي على وشك الاتفاق على صفقة جديدة مع النادي.

كان مودريتش جزءًا محوريًا من النجاح الهائل الذي حققه ريال مدريد في المواسم الأخيرة.

لاعب ريال مدريد ينضم رسميًا لآرسنال

أوديجارد ينضم رسميًا لآرسنال على سبيل الإعارة

👋 Welcome to The Arsenal, Martin Odegaard! 🇳🇴

رسالة هالاند إلى زيدان!

بحسب ما ورد في الصحافة في مدريد، أرسل هالاند ما فُسر على أنه رسالة خفية لمدرب مدريد زين الدين زيدان، الذي فشل في الاستفادة من أوديجارد كثيرًا هذا الموسم.

قال هالاند: "هو بحاجة إلى دقائق، كل ما يحتاجه هو التواجد في التشكيلة وتركه يلعب، نحن نعلم مدى جودة أوديجارد عندما يكتسب الثقة مع الكرة، فأنت تعلم أن أشياء لا تصدق يمكن أن تحدث ".

ليفربول يزيد أزمة مبابي في ريال مدريد

يكافح ريال مدريد من أجل تجميع أموال صفقة مبابي، وهذا قد يسمح لليفربول بالسرقة.

ومن شأن الراتب الضخم لمبابي أثناء مطالبة فريقهم بتخفيضات في الأجور أن يتسبب في حدوث خلاف بين اللاعبين.

وتقول موندو ديبورتيفو إن ليفربول يتربص للانقضاض على نجم باريس سان جيرمان.

عقود راموس وفاسكيز تظل قيد الدراسة!

بحسب ماركا، فإن ريال مدريد لم يتوصل بعد إلى تمديد الاتفاقات مع كل من سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز.

يُزعم أن نقطة اللاعودة لم يتم الوصول إليها بعد، لكن الرئيس فلورنتينو بيريز يتصرف بعقله بدلاً من قلبه.

كلا اللاعبين مفضلان للمدرب زين الدين زيدان، لكن بيريز لن يكسر الميزانية للحفاظ على الثنائي وسط الآثار الاقتصادية المستمرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.