أخبار ريال مدريد: مراقبة مدافع فياريال وخطة لضم مبابي!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 18 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 18 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 18 فبراير 2021:

ريال مدريد يضع خطة لخطف مبابي

ريال مدريد بصدد تجميع الخطط التي ستجعلهم ينتقلون لمهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، حسبما ذكرت صحيفة آس.

يخطط البلانكوس لتحرير الأموال من مبيعات بعض اللاعبين، مما يسمح لهم بضم مبابي وتأمين راتبه أيضًا، الشاب يخضع لعقد في فرنسا فقط حتى عام 2022.

ريال مدريد يراقب مدافع فياريال

ريال مدريد يفكر في ضم قلب دفاع فياريال باو توريس، يمكن أن يؤكد جول، مع استمرار التوقعات بأن سيرخيو راموس مستعد للخروج من سانتياجو برنابيو.

توريس وهو أحد خريجي أكاديمية فالنسيا، تم ربطه بشرط جزائي يبلغ 50 مليون يورو، لكنه شهد الآن ارتفاع سهمه إلى 65 مليون يورو.

مدافع جديد على رادار ريال مدريد

ريال مدريد يراقب ديفيد كارمو قلب دفاع نادي سبورتينج براجا.

حاول ليفربول ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في فترة الانتقالات في يناير للمساعدة في تخفيف مشاكلهم الدفاعية، لكن المفاوضات مع الجانب البرتغالي لم تكتمل.

وفي الوقت نفسه، شهد روما رفض عرضه الصيف الماضي ويقال إن مانشستر يونايتد أيضًا يتتبع المدافع.

وفقًا لـ AS، أصدر كشافة مدريد تقارير متوهجة عن المدافع ويمكنهم الانضمام إلى السباق لخطف اللاعب الشاب.

اليونايتد يريد نجم ريال مدريد خلفًا لبوجبا!

لاعب خط وسط ريال مدريد مدرج في قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد

مع تزايد احتمال رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد، بدأ الشياطين الحمر رحلة البحث عن بديل مناسب.

استقروا في النهاية على فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، حيث يحتل مكانة عالية في قائمة البدائل المحتملة، حسبما قالته ذا صن.

كامافينجا ينتظر ريال مدريد

نجم رين، إدواردو كامافينجا، مستعد للتحلي بالصبر والانتظار حتى يتحرك ريال مدريد.

أفادت AS أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا قد وضع قلبه وعقله على الانتقال إلى سانتياجو برنابيو وسينتظر البلانكوس للعثور على الأموال المطلوبة للتوصل إلى اتفاق.