أخبار ريال مدريد: مراقبة بديل كاسيميرو وفينيسيوس يرد على احتمال رحيله!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 22 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 22 فبراير 2021:

ريال مدريد يراقب بديل كاسيميرو!

ريال مدريد يفكر بجدية في توفير بديل قوي للاعب خط الوسط المدافع كاسيميرو لتأمين مستقبل الفريق، وفقًا لدياريو جول.

وجعل البلانكوس ريناتو تابيا لاعب سيلتا فيجو هدفًا لهم، اللاعب البالغ من العمر 25 سنة، أصغر من كاسيميرو بثلاث سنوات.

غياب بنزيما عن لقاء أتالانتا

لن يكون كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ضمن تشكيلة مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا مساء الأربعاء بسبب الإصابة.

أصيب الفرنسي في العضلات خلال الفوز 2-1 على فالنسيا في 14 فبراير، وغاب بعد ذلك عن فوز النادي 1-0 على ريال بلد الوليد.

فينيسيوس يتحدث عن فرص الرحيل!

تجاهل فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الشائعات التي تشير إلى أنه قد يكون مستعدًا للانتقال بعيدًا في الانتقالات الصيفية، وقال إنه يريد البقاء في النادي "إلى الأبد".

حفر البرازيلي اسمه في التاريخ عندما أكمل انتقاله من فلامنجو إلى مدريد بقيمة 46 مليون يورو عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا في مايو 2017، حيث كانت الرسوم أكبر مبلغ تم دفعه على الإطلاق للاعب تحت سن 19 عامًا.

أثبت وبلا شك في السنوات الثلاث والنصف التي مرت، أنه لاعب فريد من نوعه وصاحب مهارة عالية، ينقصه فقط بعض الخبرات ليصبح واحد من أساطير الكرة.

رودريجيز يريد الرحيل لنادي إسباني.. لكن ليس ريال مدريد

خاميس رودريجيز يفكر بالفعل في الرحيل عن إيفرتون - وفقًا لديفنسا سنترال.

الكولومبي ليس سعيدًا تمامًا في إنجلترا، حيث بدأ الطقس واللياقة البدنية في الدوري الإنجليزي الممتاز في إزعاجه.

سوف يفكر رودريجيز في الانتقال إلى أتلتيكو مدريد في الصيف، على الرغم من حقيقة أنهم المنافسون لناديه السابق ريال مدريد.

ريال مدريد يتدخل لخطف صفقة اليونايتد

انضم ريال مدريد إلى السباق للتعاقد مع هدف مانشستر يونايتد ديفيد كارمو - بحسب AS.

يدرس ريال مدريد الانتقال الصيفي لمدافع براجا البالغ من العمر 21 عامًا، والذي تم وصفه بأنه بديل محتمل لفيكتور لينديلوف في أولد ترافورد.

كارمو يخضع لعقد في براجا حتى عام 2025، ولن يفكر النادي البرتغالي في أي عروض أقل من 15 مليون جنيه إسترليني مقابل خدماته.