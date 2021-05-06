أخبار ريال مدريد: عرض هازارد في سوق الانتقالات ورحيل زيدان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 6 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 6 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 6 مايو 2021:

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، قررت عرض لاعب الفريق، إيدين هازارد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تصرفه في مباراة الميرينجي امام تشيلسي.

والتقطت الكاميرات صورة لهازارد وهو يضحك مع لاعبي تشيلسي، عقب مباراة ريال مدريد والبلوز في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبحسب الصحفي جوسيب بيدريول وبرنامج الشيرينجيتو، فإن تصرف هازارد أزعج إدارة ريال مدريد بشكل كبير، وقررت عرضه في سوق الانتقالات القادمة وستستمع في العروض المقدمة له.

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد لن تتعاقد مع لاعب وسط هجومي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال رحيل إيسكو لاعب الفريق.

وبحسب صحيفة ABC، فإن إيسكو مرشح بقوة للخروج من صفوف الميرينجي، ولكن إدارة الفريق لن تتعاقد مع لاعب آخر في هذا المركز، وسيكون كل اهتمامها هو التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد، تراقب واضع فابيان رويز، لاعب نابولي مع فريقه خلال الفترة القادمة، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الصيف القادم.

وبحسب صحيفة لاجزيتا ديللو سبورت، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني، خلال الفترة القادمة، ليعود الاهتمام بضم اللاعب بعد محاولة التعاقد معه في الصيف الماضي.

علمت مصادر موقع جول، أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، سيرحل عن فريقه بنهاية الموسم الحالي، بسبب الانتقادات التي توجه له في الفترة الأخيرة، وانزعاجه من ضغط المباريات وكثرة الإصابات.

وبحسب الصحفي ماريو كورتيجانا في النسخة الإسبانية من موقع جول، فإن غرفة خلع ملابس ريال مدريد تعتقد بأن مدرب الفريق، لن يستمر وسيرحل بنهاية الموسم، وهذا ما أكده بعض اللاعبين.

وتفكر الإدارة الحالية في التعاقد مع بديل زيدان تحسبًا لرحيله، ويعد الثنائي راؤول جونزاليس، ويواخيم لوف هما الأقرب لخلافة المدرب الفرنسي في تدريب الميرينجي الموسم المقبل.