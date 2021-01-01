أخبار ريال مدريد: عرض مغري لزيدان وسباق مع برشلونة لضم مدافع إشبيلية!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 13 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 13 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 13 فبراير 2021:

عرض مغري لزين الدين زيدان!

زين الدين زيدان هو المرشح الأوفر حظاً ليحل محل ديدييه ديشان كمدرب لفرنسا.

يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للحياة بدون المدرب الفائز بكأس العالم، رغم أنهم يأملون في تجديد عقده إلى ما بعد كأس العالم 2022.

صرح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت، أن زيدان لا يزال المرشح الأول لخلافة ديشان.

سباق بين ريال مدريد وبرشلونة لضم مدافع إشبيلية!

يسعى ريال مدريد لضم كوندي من إشبيلية في ظل الاحتمالات المتزايدة لريل راموس.

وفي نفس الوقت يريد برشلونة ضم اللاعب ليكون خليفة بيكيه وليحل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق، ولكن في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها البلوجرانا، فقد يكون البلانكوس هم الأقرب لضم اللاعب.

ميلان يقرر شراء دياز وهذا هو رد ريال مدريد

رصدت إدارة ميلان بين 25 إلى 30 مليون يورو من أجل شراء براهيم دياز، لاعب الروسونيري الحالي المُعار من ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما قالته مصادر خاصة لجول، فإن باولو مالديني المدير التقني لميلان وكذلك ستيفانو بيولي ينظران إلى دياز على أنه نجح بالفعل في التأقلم مع كرة القدم الإيطالية ومن أهم دعائم مشروع النادي العملاق المستقبلي.

ريال مدريد يراقب عن كثب تطور دياز تمهيدًا لإعادته إلى سانتياجو برنابيو ثانيةً، بيد أن ما يُعانيه النادي حاليًا من أزمة اقتصادية من توابع فيروس كورونا قد يحول دون إتمام الأمر.

ريال مدريد يراقب خليفة فاسكيز!

لاعب خط وسط لايبزج داني أولمو هو موضوع اهتمام ريال مدريد - وفقًا لأوكداريو.

يريد البلانكوس إحضار اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كبديل للوكاس فاسكيز، الذي من المقرر أن يغادر النادي في نهاية الموسم.

سجل أولمو، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية لا ماسيا في برشلونة، هدفين حتى الآن في 20 مباراة في الدوري الألماني مع لايبزيج هذا الموسم.

إيسكو غاضب من زيدان ويريد الرحيل

تزعم صحيفة موندو ديبورتيفو الصادرة يوم الخميس أن لاعب وسط ريال مدريد إيسكو يريد الرحيل بعد أن "تم تجاهله مرة أخرى" في آخر مباراة للفريق في الدوري الإسباني ضد خيتافي.

ولم يشارك على الرغم من سلسلة الإصابات في الفريق.