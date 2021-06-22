أخبار ريال مدريد: عرض ضخم لضم هالاند ورغبة في ضم نجم سوسييداد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 22 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021:

أفادت تقارير صحفية، أن ريال مدريد قدم عرضًا كبيرًأ للتعاقد مع إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة La Repubblica، فإن إدارة الميرينجي قدمت عرضًا بقيمة 110 مليون يورو، للتعاقد مع المهاجم النرويجي خلال الفترة المقبلة.

أشارت تقارير صحفية، إلى خروج الثنائي جول كوندي مدافع إشبيلية، وباو توريس، مدافع فياريال، من اهتمامات ريال مدريد لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الثنائي سعرهما سيكون مرتفعًا بالنسبة لريال مدريد، وسيبحث الفريق عن بدائل أخرى لتدعيم الدفاع بسعر أرخص.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن ريال مدريد، سيدرس إعارة كوبو لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب مع منتخب بلاده اليابان في أولمبياد طوكيو القادمة، مما يعني عدم جاهزيته للدخول في المعسكر التحضيري مع الميرينجي إلا من منتصف أغسطس المقبل.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد سيدرس إعارة اللاعب الياباني بسبب عدم مشاركته في الفترة التحضيرية، خاصة في ظل وجود فينيسيوس جونيور الذي يلعب في نفس المركز، ولكن الأمر النهائي سيكون في يد المدرب كارلو أنشيلوتي.

أكدت تقارير صحفية، رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ألكساندر إيزاك، مهاجم ريال سوسييداد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الميرينجي، يريد التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، ولكن ريال سوسييداد لن يتخلى عن نجمه السويدي بأقل من 70 مليون يورو.