أخبار ريال مدريد: صراع أوروبي على راموس ونجم الفريق السابق يقترب من تركيا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 6 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان توقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 6 يناير 2021:

السيتي يراقب راموس

يراقب مانشستر سيتي عن كثب وضع سيرخيو راموس في ريال مدريد، بحسب ESPN.

لم يتم الاتفاق على عقد جديد مع المدافع حتى الآن في السانتياجو برنابيو، وسينضم إلى مجموعة اللاعبيين المجانيين في الصيف إذا لم يتم الاتفاق على شروط جديدة.

فاسكيز يرفض عرضًا للتجديد مع ريال مدريد

ذكرت صحيفة ماركا أن لوكاس فاسكيز رفض عرضًا مبدئيًا من ريال مدريد.

سيرى لاعب خط الوسط انتهاء عقده في نهاية الموسم، ولفترة طويلة بدا من غير المحتمل أن يوقع عقدًا جديدًا.

ومع ذلك، بعد أن عاد إلى خطط زين الدين زيدان، يمكن أن يبقى فاسكيز مع النادي، على الرغم من أن إدارة اللوس بلانكوس مصممة على مراقبة الإنفاق وسط الأزمة المالية.

ليفربول ينضم للسباق على راموس

🚨"El LIVERPOOL se ha interesado en SERGIO RAMOS en las ÚLTIMAS HORAS"



EXCLUSIVA de @cristobalsoria en #ChiringuitoRamos pic.twitter.com/O0AA2yPzor — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2021

تعثر المفاوضات بين ريال مدريد وألابا

تعثر انتقال دافيد ألابا المقترح إلى ريال مدريد بسبب مطالب اللاعب المالية.

يريد لاعب بايرن ميونخ راتبًا يجعله اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، لكن النادي الملكي غير مستعد لتحمل مطالبه الآن.

نجم ريال مدريد السابق يوافق على الانتقال لتركيا

وافق لاعب وسط ريال مدريد السابق وآرسنال الحالي مسعود أوزيل على الانتقال إلى فنربخشه، وفقًا لما نشرته العديد من التقارير التركية.

كان يعتقد أن دي سي يونايتد الأمريكي يقود السباق للاعب البالغ من العمر 31 عامًا، لكن ملحمة الانتقالات اتخذت منعطفًا جديدًا بعد عرض من الفريق التركي.

يبدو أن أوزيل مستعد لرفض التحول إلى الدوري الأمريكي لصالح العودة إلى وطنه، مع استعداد صانع الألعاب المتمرس لإلزام مستقبله بفنربخشه حتى عام 2024.