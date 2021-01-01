أخبار ريال مدريد: زميل مبابي يؤكد حبه للريال وتوتنهام سيعيد بيل لإسبانيا!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 4 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 4 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 4 فبراير 2021:

زميله السابق "مبابي يفضل الانضمام لريال مدريد"

كيليان مبابي حريص على الانضمام إلى ريال مدريد، بحسب ما قاله زميله السابق في الفريق خيسي رودريجيز.

إن إعجاب المهاجم بكريستيانو رونالدو، رمز مدريد منذ فترة طويلة، يمكن أن يغذي خطوة مبابي لاتباع خطى رونالدو في إسبانيا، وخاصة أنه لا يوجد في النادي الملكي من يعوض غياب الدون حتى الآن، والصفقة التي كان من المفترض أن تعوض غيابه وهي صفقة هازارد، لم تقدم المردود المنتظر منها في ظل كثرة الإصابات التي تضرب البلجيكي في العاصمة الإسبانية.

لذلك قد يكون مبابي هو الخليفة المنتظر لرونالدو في البرنابيو.

توتنهام سيعيد بيل لمدريد!

توتنهام لا يريد جاريث بيل بعد إنتهاء إعارته، وهو مستعد لإعادته إلى ريال مدريد، حسب ماركا.

كان بيل يدخل ويخرج من تشكيلة جوزيه مورينيو هذا العام، ولم يرق إلى مستوى التوقعات التي كان توتنهام يحملها عندما انتقل إليهم، ولكن مع إصابة هاري كين، قد يكون لدى بيل فرصة أخيرة لإستعادة بريقه واكتساب الثقة مرة أخرى.

الفريق الذي يحلم بنزيما باللعب معه قبل الاعتزال!

أفادت ماركا أن كريم بنزيما حريص على الانضمام إلى النادي الذي يعشقه منذ الطفولة وهو ليون الفرنسي قبل الاعتزال، حيث اعتمدت في التقرير على تصريحات وكيل أعماله السابق.

ريال مدريد يفكر بإدراج نجمه في صفقة مبابي

قد يكون ريال مدريد مستعدًا لإدراج فينيسيوس جونيور في أي اقتراح للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

من المتوقع أن يتحرك أبطال الدوري الإسباني، هذا الصيف بسبب بقاء أقل من 18 شهرًا على عقد اللاعب الدولي.

وفقًا لماركا، فإن النادي الفرنسي مستعد للمطالبة بأكثر من 135 مليون جنيه إسترليني إذا أعرب مبابي عن عدم رغبته في تمديد إقامته في بارك دي برينس.

تُشير التقارير إلى أن النادي الملكي يمكن أن يتطلع إلى تعويض بعض تلك النفقات المالية من خلال عرض فينيسيوس في تبادل جزئي.

خاض البرازيلي 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، ولكن 10 مباريات فقط جاء في التشكيلة الأساسية.

تم ربط باريس سان جيرمان سابقًا بخطوة للاعب البالغ من العمر 20 عامًا، وهو أمر يمكن لمسؤولي ريال مدريد أن يتطلعوا للاستفادة منه خلال أي مفاوضات مع مبابي.

زيدان مطالب بتحقيق الويفا أو سيرحل عن الريال!

يجب على زين الدين زيدان أن يقود ريال مدريد إلى المجد في دوري أبطال أوروبا من أجل إنقاذ وظيفته - وفقًا لـ AS.

وتراجع بلانكوس بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني بعد أن لعب مباراة أكثر بعد خسارته على أرضه أمام ليفانتي في مطلع الأسبوع وخرج أيضًا من بطولة كوبا ديل ري (كأس ملك إسبانيا).

وسيتعين على زيدان تقديم الكأس الأوروبية الرابعة في مسيرته التدريبية في مايو أو سيقوم مسؤولو ريال مدريد بإجراء تغيير في الإدارة الفنية.