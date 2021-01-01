أخبار ريال مدريد: راموس قد يرافق ميسي إلى باريس وتعثر مفاوضات ألابا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 5 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال في موسمه الأول بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021:

راموس قد يرافق ميسي إلى باريس!

قائد ريال مدريد سيرخيو راموس مستعد للانضمام إلى ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان، حسب صحيفة El Chiringuito.

لم يتفق البلانكوس حتى الآن مع راموس على تمديد عقده في السانتياجو برنابيو، وكما هو الحال، سينضم إلى مجموعة اللاعبين المجانيين في الصيف.

ميسي موجود في قارب مماثل في الكامب نو، حيث يتم حاليًا مناقشة باريس سان جيرمان كوجهة تالية محتملة، ويريد الأبطال الفرنسيون من راموس الانضمام إلى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات في بارك دي برينس.

فاسكيز يرفض عرض للتجديد مع ريال مدريد

ذكرت صحيفة ماركا أن لوكاس فاسكيز رفض عرضا مبدئيا من ريال مدريد.

سيرى لاعب خط الوسط انتهاء عقده في نهاية الموسم، ولفترة طويلة بدا من غير المحتمل أن يوقع عقدًا جديدًا.

ومع ذلك، بعد أن عاد إلى خطط زين الدين زيدان، يمكن أن يبقى فاسكيز مع النادي، على الرغم من أن إدارة اللوس بلانكوس مصممة على مراقبة الإنفاق وسط الأزمة المالية.

ريال مدريد يحدد خليفة راموس

يفكر ريال مدريد في ضم مدافع فياريال باو توريس كبديل محتمل لسيرخيو راموس - بحسب تيمبو دي خويجو.

كما هو الحال مع العديد من النجوم هذا الموسم، سيندرج راموس إلى مجموعة اللاعبين المجانيين في الصيف مع عدم قيام إدارة الملكي بالتجديد له حتى الآن.

سيسعى ريال مدريد إلى إحضار توريس إذا غادر قائدهم، بعد أن أعجب بالأداء الأخير للاعب البالغ من العمر 23 عامًا في فياريال.

تعثر المفاوضات بين ريال مدريد وألابا

تعثر انتقال ديفيد ألابا المقترح إلى ريال مدريد بسبب مطالب اللاعب في الأجور.

يريد لاعب بايرن ميونخ أجرًا يجعله اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، لكن النادي الملكي غير مستعد لتحمل مطالبه الآن.

أرتيتا يغير رأيه بشأن إيسكو

بدل مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا اهتمامه بصانع ألعاب ريال مدريد إيسكو بسبب أداء إميل سميث روي، وفقًا لـ AS.

يُزعم أن إيسكو كان تحت أنظار مدرب الجانرز، وشعر أنه سيلعب دورًا رئيسيًا في ستاد الإمارات إذا تمكنوا من إبرام صفقة للاعب خط الوسط.

ومع ذلك، يبدو أن رغبة أرتيتا في التوقيع مع إيسكو قد توقفت بسبب تألق سميث روي.