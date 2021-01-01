أخبار ريال مدريد: راموس أقرب للرحيل وكامافينجا ينتظر عرض الملكي!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 16 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021:

كامافينجا ينتظر ريال مدريد

نجم رين، إدواردو كامافينجا، مستعد للتحلي بالصبر والانتظار حتى يتحرك ريال مدريد.

أفادت AS أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا قد وضع قلبه وعقله على الانتقال إلى سانتياجو برنابيو وسينتظر البلانكوس للعثور على الأموال المطلوبة للتوصل إلى اتفاق.

لاعب مارسيليا ينفي عرضه على مدريد

سخر فلوريان توفين من تقرير ادعى أن ريال مدريد رفضه.

أعاد الجناح تنشيط مسيرته في مارسيليا، بعد فترة مخيبة للآمال في نيوكاسل، ولفتت جهوده أنظار الأندية الأخرى.

أفادت الأنباء أن توفين عُرض على ريال مدريد، لكن هذه الشائعة تم نفيها من اللاعب بسخرية.

لا يوجد طريق للعودة.. راموس سيرحل عن مدريد!

توجد وسيلة للعودة لسيرخيو راموس في ريال مدريد وسيغادر سانتياجو برنابيو هذا الصيف، حسب صحيفة الشرينجيتو.

يعتبر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان هم الأقرب لضم المدافع الإسباني.

ريال مدريد يستعد لدعم صفوفه الدفاعية!

يُقال إن ريال مدريد حريص على التعاقد مع جول كوندي مع تزايد خطر خسارة كل من رافاييل فاران وسيرخيو راموس، عبر حسب ذا صن.

يعد اللوس بلانكوس أحد المرشحين الرئيسيين لمدافع إشبيلية، وكذلك مانشستر يونايتد من المهتمين بضم اللاعب.

ولكن مع احتمال استعداد كل من فاران وراموس لإنهاء مسيرتهما في العاصمة الإسبانية، فإن النادي الملكي سيجعل هذه الصفقة الرئيسية.

محمد صلاح مستمر مع ليفربول!

لقد تجاهل أسطورة ليفربول إيان راش الحديث عن محمد صلاح والاهتمام من قبل برشلونة وريال مدريد، ومع وجوده منذ ماضي طويل مع الريدز يتوقع بقاء الفرعون المصري في الوقت الحاضر.

قال راش "فرق مثل برشلونة وريال مدريد لها تاريخ كبير مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، وربطه بأي من هذه الأندية يعني أنه لاعب مميز جدًا، لكن بالنسبة لي أعتقد محمد صلاح سيبقى في ليفربول ".