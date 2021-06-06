تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 6 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 6 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 6 يونيو 2021:

تشيلسي يسطو على صفقة ريال مدريد

يقترب نادي تشيلسي من إتمام التعاقد مع كوندي، مدافع إشبيلية، والمطلوب في ريال مدريد.

وكشفت التقارير الصحفية أنّ اللاعب الذي أعلن رغبته الرحيل عن صفوف الفريق الأندلسي قد ينضم إلى أبطال أوروبا.

خيانة زيدان لريال مدريد باهظة التكاليف

ذكرت صحيفة ABC الإسبانية أنّ زين الدين زيدان لم يدفع الشرط الجزائي مقابل 10 ملايين يورو عند رحيله عن صفوف ريال مدريد.

وأوضحت أنّ إدارة النادي تشعر بالخيانة بعد نشر زيدان خطابًا ينتقد فيه قلة الدعم، وتندم على عدم الحصول على الغرامة المالية نظير فشخ التعاقد.

ريال مدريد يقترب من ضم هدف برشلونة

بعد اقتراب سيرخيو راموس من الرحيل وفشل ضم كوندي، يحاول ريال مدريد إعادة إيميريك لابورت إلى الدوري الإسباني.

وقد يجلب ريال مدريد مدافع مانشستر سيتي والذي يضعه برشلونة على قائمة أولولاياته، وسوف يدفع 50 مليون يورو لضمه.

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني فقد جورجينيو فاينالدوم لصالح باريس سان جيرمان.

آرسنال متمسك بالتعاقد مع أوديجارد

رغم تعقد محاولات آرسنال التعاقد مع مارتين أوديجارد بصورة نهائية من ريال مدريد، إلا أنّ الفريق الإنجليزي لا يزال يطارد اللاعب.

وبحسب التقارير الإنجليزية، فإنّ ميكيل أرتيتا طلب من إدارة المدفعجية إتمام الصفقة في الصيف الجاري.

ميلان يدرس التعاقد مع العائد إلى ريال مدريد

رشحت العديد من التقارير الصحفية داني سيبايوس للانضمام إلى ميلان بعد إعلان متوسط الميدان عودته إلى ريال مدريد بعد انتهاء الإعارة مع آرسنال.

وقد يوافق الملكي على رحيل اللاعب إما بالإعارة أو بالبيع المباشر ولن يكلف أكثر من 30 مليون يورو.