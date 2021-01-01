أخبار ريال مدريد: تحديد خليفة مودريتش وبايرن ميونخ يريد خطف نجم الفريق

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 15 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 15 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 15 مارس 2021:

ريال مدريد يراقب خليفة مودريتش

يريد ريال مدريد بديلاً للوكا مودريتش، ويعتقد أن لاعب لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش – سافيتش هو الرجل الذي يحتاجونه، وفقًا لـ دون بالون.

كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مع النادي الإيطالي منذ عام 2015 ولعب ما يقرب من 200 مباراة في السيري آ.

يُعتقد أنه سيكلف النادي الملكي حوالي 70 مليون يورو.

بايرن ميونخ يخطط لخطف نجم ريال مدريد

لاعب خط وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي هو موضوع اهتمام بايرن ميونخ - وفقًا لماركا.

وضع عمالقة البوندسليجا أنظارهم على اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بعد انتقال تياجو إلى ليفربول الصيف الماضي، لكن البلانكوس أوقفوا اهتمامهم الأول ونجحوا في الحفاظ على اللاعب.

بايرن يخطط للعودة إلى فالفيردي في نهاية الموسم، لكن ريال مدريد ليس لديه خطط لبيع لاعب ثمين ومهم جدًا في قوام الفريق.

ريال مدريد يرغب في التخلص من بيل

صحيفة "إيفيننج ستاندرد" كشفت أنّ توتنهام لم يحسم بعد مسألة التعاقد مع جاريث بيل من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ريال مدريد يرغب في التخلص من اللاعب وبيعه بصورة نهائية، لكن توتنهام يحاول مد الإعارة لموسم إضافي.

مانشستر يونايتد يهدد عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد!

اختار أولي جونار سولشاير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأهم الأهداف الانتقالية لمانشستر يونايتد في الصيف القادم.

وكثرت الأنباء في الفترة الماضية عن عودة رونالدو إلى ريال مدريد مرة أخرى، لكن الأولد ترافورد هو البيت الأقدم للنجم وستكون المنافسة شرسة إذا قرر الناديان ضم رونالدو.

مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد في سباق التوقيع مع هالاند

يتقدم مانشستر سيتي الإنجليزي، سباق التوقيع مع المهاجم النرويجي، إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، على حساب ريال مدريد، مانشستر يونايتد، وتشيلسي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد مستعد للدخول في مفاوضات مع بوروسيا دورتموند لضم الهداف النرويجي الذي ينتهي عقده في 2022.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جار الشياطين الحمر، مانشستر سيتي متقدم في سباق التعاقد مع هالاند، وتواصل بالفعل مع وكيل اللاعب لبحث إمكانية التعاقد مع صاحب الـ 20 عامًا.