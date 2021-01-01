أخبار ريال مدريد: اهتمام بمدافع السيتي وبيريز يفاجئ الجميع بشأن راموس!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 14 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 14 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 14 فبراير 2021:

عكس المتوقع.. بيريز يفاجئ الجميع بشأن راموس

نجح رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في تهدئة الأجواء المتوترة مع سيرخيو راموس بشأن مستقبل القائد المخضرم، حسب شبكة ABC.

سينتهي عقد راموس في يونيو، ويقال إنه يفكر في مغادرة البرنابيو لأن المحادثات بشأن التمديد لم تحقق تقدمًا يذكر.

لكن على ما يبدو أن بيريز قد تعلم الدرس بعد تفريطه في الهداف التاريخي للفريق كريستيانو رونالدو.

ريال مدريد يراقب مدافع السيتي

ريال مدريد مهتم بمدافع مانشستر سيتي إيميرك لابورتي.

وفقًا لـ ذا ستار، يراقب اللوس بلانكوس موقف المدافع وقد يتدخل لضم اللاعب إذا استمر كبديل في تشكيلة جوارديولا.

بيل يتسبب في خفض راتب راموس!

يطالب ريال مدريد سيرخيو راموس بخفض راتبه حتى يتمكن من الدفع لجاريث بيل، حسب تقارير AS.

يجري العملاق الإسباني محادثات لتجديد عقد قلب الدفاع قبل انتهائه في نهاية الموسم.

لكنهم لا يستطيعون تحمل راتبه الحالي ويأملون أن يوافق على التخفيض حتى يتمكنوا من دفع مبلغ 30 مليون يورو لبيل في العام المقبل.

سباق بين ريال مدريد وبرشلونة لضم مدافع إشبيلية!

يسعى ريال مدريد لضم كوندي من إشبيلية في ظل الاحتمالات المتزايدة لريل راموس.

وفي نفس الوقت يريد برشلونة ضم اللاعب ليكون خليفة بيكيه وليحل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق، ولكن في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها البلوجرانا، فقد يكون البلانكوس هم الأقرب لضم اللاعب.

عرض مغري لزين الدين زيدان!

زين الدين زيدان هو المرشح الأوفر حظاً ليحل محل ديدييه ديشان كمدرب لفرنسا.

يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للحياة بدون المدرب الفائز بكأس العالم، رغم أنهم يأملون في تجديد عقده إلى ما بعد كأس العالم 2022.

صرح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت، أن زيدان لا يزال المرشح الأول لخلافة ديشان.