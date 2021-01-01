أخبار ريال مدريد: اهتمام إنجليزي بفاسكيز وتوتنهام يقرر شراء بيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 2 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021:

توتنهام سيتم شراء جاريث بيل

يقال إن توتنهام يفكر في الانتقال الدائم لجاريث بيل بعد أن أوفى رجل ريال مدريد بوعده بعد تحسن في مستوى النادي، حسبما زعم إكسبريس.

أعاد توتنهام الويلزي إلى ناديه السابق على سبيل الإعارة من لوس بلانكوس، وهو يرغب من البداية أن يستمر انتقاله طويلًا.

ستكون هذه موسيقى لآذان مدريد أيضًا، حيث يعتزم العمالقة الإسبان استخدام أموال بيل لتحرير الأموال من أجل كيليان مبابي والتجديد لراموس.

مفاوضات لنجم الريال السابق رونالدو من الدوري الأمريكي!

يدعي تودو فيشاجيس أن إنتر ميامي يعمل على مدار الساعة لإقناع كريستيانو رونالدو بالانضمام إلى فريقهم بالدوري الأمريكي العام المقبل.

مهاجم يوفنتوس ينتهي عقده في دوري الدرجة الأولى الإيطالي العام المقبل وقد يميل إلى الاتجاه إلى أمريكا.

يُعتقد أن ليونيل ميسي تجنب الانتقال إلى فلوريدا، لوجود صفقة مع باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، لكن ديفيد بيكهام وهو من ملاك إنتر ميامي، يأمل أن يتمكن من إحضار الرجل الذي اتبع خطاه في مانشستر يونايتد وريال مدريد.

توتنهام يراقب نجم ريال مدريد

بحسب ذا ديلي ستار، انضم توتنهام إلى السباق على نجم ريال مدريد لوكاس فاسكيز.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا اقتربت نهاية عقده في سانتياجو برنابيو، وبعد ارتباطه بالعديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، يمكن أن ينضم إلى القائمة المجانية هذا الصيف.

سباق بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل خليفة نيمار!

ريال مدريد مستعد للمنافسة مع برشلونة في السعي وراء براين جيل، الذي يراقب من قبل ميلان أيضًا.

وفقًا لبيانيتا ميلان، يمكن أن يشارك نادي برشلونة في مبارزة انتقالات صغيرة مع ريال مدريد حيث يشتد السباق للتعاقد مع بريان جيل هذا الصيف.

اجتذب شاب إشبيلية الكثير من الاهتمام بسبب أدائه على سبيل الإعارة في إيبار، ليصبح أحد النجوم الصاعدين في الدوري الإسباني هذا الموسم.

على الرغم من أن ميلان انضم إلى العملاقين الإسبان في السعي وراء جيل، يعتقد أن نادي برشلونة في مركز الصدارة، لاعتقادهم أنه سيكون خليفة نيمار.

لوكاس فاسكيز يُصدر إنذاراً لريال مدريد

قدم لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد إنذارًا نهائيًا بشأن تجديد العقد، وفقًا لـ ABC.

يريد لاعب خط الوسط زيادة كبيرة في الأجور من أجل تمديد عقده الحالي، الذي ينتهي في عام 2022.