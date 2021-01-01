أخبار ريال مدريد: اليونايتد يريد نجم الفريق ومدافع جديد على رادار النادي!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 17 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021:

اليونايتد يريد نجم ريال مدريد خلفًا لبوجبا!

لاعب خط وسط ريال مدريد مدرج في قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد

مع تزايد احتمال رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد، بدأ الشياطين الحمر رحلة البحث عن بديل مناسب.

استقروا في النهاية على فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، حيث يحتل مكانة عالية في قائمة البدائل المحتملة، بحسب ذا صن.

مدافع جديد على رادار ريال مدريد

ريال مدريد يراقب ديفيد كارمو قلب دفاع نادي سبورتينج براجا.

حاول ليفربول ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في فترة الانتقالات في يناير للمساعدة في تخفيف مشاكلهم الدفاعية، لكن المفاوضات مع الجانب البرتغالي لم تكتمل.

وفي الوقت نفسه، شهد روما رفض عرضه الصيف الماضي ويقال إن مانشستر يونايتد أيضًا يتتبع المدافع.

وفقًا لـ AS، أصدر كشافة مدريد تقارير متوهجة عن المدافع ويمكنهم الانضمام إلى السباق لخطف اللاعب الشاب.

لاعب ريال مدريد السابق قريب من روسيا

بحسب ماركا، فإن لاعب ريال مدريد السابق فابيو كوينتراو قد يغادر ناديه في البرتغال للانضمام إلى نادي كراسنودار في روسيا.

لاعب مارسيليا ينفي عرضه على مدريد

سخر فلوريان توفين من تقرير ادعى أن ريال مدريد رفضه.

أعاد الجناح تنشيط مسيرته في مارسيليا، بعد فترة مخيبة للآمال في نيوكاسل، ولفتت جهوده أنظار الأندية الأخرى.

أفادت الأنباء أن توفين عُرض على ريال مدريد، لكن هذه الشائعة تم نفيها من اللاعب بسخرية.

كامافينجا ينتظر ريال مدريد

نجم رين، إدواردو كامافينجا، مستعد للتحلي بالصبر والانتظار حتى يتحرك ريال مدريد.

أفادت AS أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا قد وضع قلبه وعقله على الانتقال إلى سانتياجو برنابيو وسينتظر البلانكوس للعثور على الأموال المطلوبة للتوصل إلى اتفاق.