أخبار ريال مدريد: الملكي ينفي وجود خلاف مع إنتر وفاران يريد الرحيل!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 23 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 23 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 23 يناير 2021:

مبابي يفكر في الانتقال إلى ريال مدريد أو ليفربول

يواصل كيليان مبابي التفكير في خياراته مع باريس سان جيرمان، حسب ما أوردته ESPN.

الفائز بكأس العالم لديه خيار توقيع عقد جديد في فرنسا متاح أمامه، لكن يقال إن المهاجم المتميز حريص على تولي فترات مع ريال مدريد وليفربول في مرحلة ما من مسيرته.

فاران يريد الرحيل من ريال مدريد!

ذكرت صحيفة سبورت أن فاران يريد الرحيل عن ريال مدريد.

كان المدافع الفرنسي مع العمالقة الإسبان منذ 2011، لكنه الآن يتطلع للرحيل بحثًا عن مغامرة جديدة.

ينتهي عقد فاران في عام 2022، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سيبحث ريال مدريد عن جني الأموال بدلاً من السماح له بالرحيل مجانًا العام المقبل.

ريال مدريد ينفي الخلاف مع إنتر بشأن الحكيمي

نفى ريال مدريد نبأً صادر عن كورييري ديلو سبورت زعم أن النادي يدرس إمكانية استعادة أشرف حكيمي من إنتر وسط خلاف بشأن الدفع.

في بيان نشره العملاق الإسباني دحضوا المزاعم بوجود مشكلة مع إنتر، قائلين: "فيما يتعلق بالمعلومات التي نشرتها Corriere dello Sport حول التوترات المزعومة بين نادينا والإنتر، يريد ريال مدريد أن يذكر أن المعلومات المذكورة هي كاذبة بشكل قاطع.

"لم يشرع ريال مدريد في أي وقت في مطلب مزعوم بضمانات من إنتر، كما هو مذكور في المنشور، شروط انتقال اللاعب إلى الإنتر في إطار العلاقات التعاقدية المعتادة والعادية بين أندية كرة القدم.

"وأكثر من ذلك في هذه الحالة مع إنتر، الذي حافظ معه ريال مدريد دائمًا ويحافظ على علاقات ممتازة كنادي وصديق تاريخي".

اهتمام فرنسي بمارسيلو

يحظى مارسيلو ظهير ريال مدريد باهتمام موناكو - وفقًا لـ AS.

الفريق الفرنسي مستعد لمنح البرازيلي عقدًا مدته ثلاث سنوات في ستاد لويس الثاني بقيمة 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.

مارسيلو صاحب الـ 32 عامًا، موجود في سجلات مدريد منذ 14 سنة، لكن عقده الحالي ينتهي في غضون 18 شهرًا ولم يعد منتظمًا في تشكيلة زين الدين زيدان.

الدولي الفرنسي يمكن أن يتجاهل آرسنال من أجل ريال مدريد

يأمل حسام عوار في الانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة هذا الصيف، حسب إي إس بي إن.

يتابع آرسنال لاعب خط وسط ليون عن كثب، لكن يُعتقد أنه يفضل الانتقال إلى إسبانيا.

كان كل من مدريد وبرشلونة يتتبعان عوار لكنهما لم يقدما عرضًا رسميًا بعد.