أخبار ريال مدريد: الملكي قد يخطف هدف اليونايتد ورودريجيز لا يريد العودة!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 21 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 21 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 21 فبراير 2021:

ريال مدريد يتدخل لخطف صفقة اليونايتد

انضم ريال مدريد إلى السباق للتعاقد مع هدف مانشستر يونايتد ديفيد كارمو - بحسب AS.

يدرس ريال مدريد الانتقال الصيفي لمدافع براجا البالغ من العمر 21 عامًا، والذي تم وصفه بأنه بديل محتمل لفيكتور لينديلوف في أولد ترافورد.

كارمو يخضع لعقد في براجا حتى عام 2025، ولن يفكر النادي البرتغالي في أي عروض أقل من 15 مليون جنيه إسترليني مقابل خدماته.

رودريجيز يريد الرحيل لنادي إسباني.. لكن ليس ريال مدريد

خاميس رودريجيز يفكر بالفعل في الرحيل عن إيفرتون - وفقًا لديفنسا سنترال.

الكولومبي ليس سعيدًا تمامًا في إنجلترا، حيث بدأ الطقس واللياقة البدنية في الدوري الإنجليزي الممتاز في إزعاجه.

سوف يفكر رودريجيز في الانتقال إلى أتلتيكو مدريد في الصيف، على الرغم من حقيقة أنهم المنافسون لناديه السابق ريال مدريد.

هالاند يكشف عن مطالبه في أي نادٍ جديد!

يطالب إرلينج هالاند بعقد قيمته حوالي 78 مليون جنيه إسترليني (109 مليون دولار) في ناديه الجديد.

نجم بوروسيا دورتموند مطلوب من أمثال السيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة، لكن مطالبه المرتفعة في الأجور قد تكون حجر عثرة كبير.

تدعي صحيفة ديلي ستار أنه يريد صفقة لمدة خمس سنوات من شأنها أن تجعله يحصل على أجر أساسي قدره 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

اليونايتد يريد نجم ريال مدريد خلفًا لبوجبا!

أكد جوناثان بارنيت، وكيل النجم جاريث بيل، أن اللاعب لا يمانع العودة مجدداً إلى صفوف ريال مدريد، وأوضح أن علاقته طيبة مع مدربه في توتنهام جوزيه مورينيو.

وقال بارنيت حصرياً مع "جول": "لا يملك أي مشكلة مع ريال مدريد، فريق رائع، لن تكون مشكلة له أن يعود".

وعرج بارنيت بالحديث إلى طبيعة العلاقة مع مورينيو: "يملكان علاقة طيبة، لا يوجد مشاكل، الصحافة هي من تخلق المشاكل".

علاقات لابورتا تهدد صفقة ريال مدريد!

ذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة في وضع جيد للتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ دافيد ألابا.

سيغادر المدافع البايرن كلاعب مجاني في نهاية الموسم وريال مدريد مرشحًا قويًا للتعاقد معه.

لكن وكيل ألابا بيني زاهافي لديه علاقة وثيقة مع المرشح الرئاسي لبرشلونة جوان لابورتا، والذي يمكن أن يساعد في الحصول على نجم النمسا إذا تم انتخابه.