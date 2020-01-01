ريال مدريد يبحث عن مهاجم .. الأولوية لهالاند وحلم مبابي يبتعد

تعرف على خيارات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية من أجل ضم مهاجم جديد لصفوفه لدعم الخط الأمامي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي ريال مدريد في ضم اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن هالاند أصبح ضمن أبرز الخيارات المتاحة بالنسبة لريال مدريد في الصيف القادم.

وتبحث إدارة النادي الملكي عدة خيارات أخرى بجوار هالاند يأتي على رأسهم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر المطلوب في صفوف برشلونة وتيمو فيرنر نجم لايبزيج.

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وترى إدارة ريال مدريد أن هدفهم القديم كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان سيكون من المستحيل ضمه في الصيف الجاري نظرًا لتمسك الفريق الفرنسي به، وقرروا العودة للملف الخاص به في الصيف التالي 2021.

ويرفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الاعتماد بشكل كلي على العناصر التي يملكها في الوقت الحالي، مما يؤكد أن الصيف القادم سيشهد صفقات هجومية جديدة.

ويعاني ريال مدريد على المستوى الهجومي رغم وجود كريم بنزيما ولوكا يوفيتش وماريانو دياز، إلا أن الأول يقدم مستويات سيئة والثاني لم يظهر بعد بمستواه المعهود، أما الثالث فلا يثق به زيدان.

جدير بالذكر أن كريم بنزيما يحتل في الوقت الحالي صدارة هدافي ريال مدريد بالموسم الجاري بواقع 18 هدفًا في كل البطولات، بينما يحل سيرخيو راموس ثانيًا بسبعة.