دي ماريا: مزقت خطاب ريال مدريد ونهائي المونديال كان كنهاية العالم

أنخيل دي ماريا نجم ريال مدريد الأسبق وباريس سان جيرمان الحالي يكشف عن تفاصيل جديدة تخص نهائي كأس العالم وعلاقته بمنتخب الأرجنتين.

كشف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان عن تفاصيل جديد تخص نهائي كأس العالم 2014 الذي خاضه منتخب بلاده أمام نظيره الألماني في البرازيل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي ماريا ونقلتها على لسانه صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن ريال مدريد كان قد طالبه بعدم لعب تلك المباراة.

وقال دي ماريا: "ثلاثة فقط علموا حقيقة إصابتي قبل نهائي كأس العالم، طبيب المنتخب وأليخاندرو سابيلا وأنا، كنت أعاني من تمزق في العضلة لكنني أردت اللعب".

المزيد من الفرق

وأضاف: "لم أكن مهتمًا بأي شيء آخر في ذلك الوقت حتى لو لم ألعب كرة القدم من جديد في حياتي، لقد كان الأمر بمثابة نهاية العالم بالنسبة لي".

سر مكالمة الهاتف التي حرمت برشلونة من رونالدو

وأردف: "علمت أن ريال مدريد أراد أن يبيعني وبعد ذلك بعثوا خطابًا لي لكنني لم أنظر فيه حتى ومزقته بشكل كامل بعد ذلك".

وأكمل: "ذهبت لأليخاندرو سابيلا وأخبرته أنني لست في حالة جاهزية بنسبة 100%، هو كان يحبني وكان يشركني في المباراة لكنه اختار إنزو بيريز في النهاية".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن تفشي فيروس كورونا: "الأهم ألا نغادر منازلنا فلا يوجد المزيد من الخيارات الأخرى، نحن نمر بفترة جنونية الجميع يريد الخروج للشوارع لكننا لا نفعل ذلك من أجل أبناءنا".

جدير بالذكر أن دي ماريا تواجد على مقاعد البدلاء في تلك المباراة التي خسرها المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف للبديل ماريو جوتزه في الدقيقة الـ 113 من عمر المواجهة ليأتي لألمانيا بلقبها الرابع.