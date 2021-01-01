أخبار ريال مدريد: إصابة بيريز بكورونا وشرط وحيد يفصل زيدان عن الرحيل!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 2 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021:

زيدان مطالب بتحقيق الويفا أو سيرحل عن الريال!

يجب على زين الدين زيدان أن يقود ريال مدريد إلى المجد في دوري أبطال أوروبا من أجل إنقاذ وظيفته - وفقًا لـ AS.

وتراجع بلانكوس بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني بعد أن لعب مباراة أكثر بعد خسارته على أرضه أمام ليفانتي في مطلع الأسبوع وخرج أيضًا من بطولة كوبا ديل ري (كأس ملك إسبانيا).

وسيتعين على زيدان تقديم الكأس الأوروبية الرابعة في مسيرته التدريبية في مايو أو سيقوم مسؤولو ريال مدريد بإجراء تغيير في الإدارة الفنية.

لاعب ريال مدريد السابق ينضم إلى لاس بالماس

انضم خيسي رودريجيز إلى لاس بالماس، بعد أن رحل عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي.

Jesé, nuevo jugador de la UD Las Palmas.



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— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) February 1, 2021

رئيس ريال مدريد يصاب بكورونا

رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز هو أحدث اسم رفيع المستوى في كرة القدم العالمية أثبتت الاختبارات الإيجابية لـ Covid-19.

أكد العمالقة الإسبان على موقعهم الرسمي أن بيريز تلقى اختبارًا إيجابيًا لفيروس كورونا، لكنه لا يعاني حاليًا من أي أعراض.

ريال مدريد يفكر بإدراج نجمه في صفقة مبابي

قد يكون ريال مدريد مستعدًا لإدراج فينيسيوس جونيور في أي اقتراح للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

من المتوقع أن يتحرك أبطال الدوري الإسباني، هذا الصيف بسبب بقاء أقل من 18 شهرًا على عقد اللاعب الدولي.

وفقًا لماركا، فإن النادي الفرنسي مستعد للمطالبة بأكثر من 135 مليون جنيه إسترليني إذا أعرب مبابي عن عدم رغبته في تمديد إقامته في بارك دي برينس.

تُشير التقارير إلى أن النادي الملكي يمكن أن يتطلع إلى تعويض بعض تلك النفقات المالية من خلال عرض فينيسيوس في تبادل جزئي.

خاض البرازيلي 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، ولكن 10 مباريات فقط جاء في التشكيلة الأساسية.

تم ربط باريس سان جيرمان سابقًا بخطوة للاعب البالغ من العمر 20 عامًا، وهو أمر يمكن لمسؤولي ريال مدريد أن يتطلعوا للاستفادة منه خلال أي مفاوضات مع مبابي.

راموس يقترب من الدوري الإنجليزي

أسطورة إسبانيا سيجري انتقالًا مجانيًا في الصيف، قالت صحيفة ذا ميرور، إن سيرخيو راموس حقق تقدمًا كبيرًا في الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

سيغادر قلب الدفاع ريال مدريد في الصيف عندما ينتهي عقده وسينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الرغم من أن الشياطين الحمر هم خياره المفضل، إلا أنه لن يستبعد أمثال مانشستر سيتي وليفربول.