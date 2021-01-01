أخبار ريال مدريد: إصابة جديدة تسبب أزمة دفاعية ومراقبة خليفة فاسكيز!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 10 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021:

إصابة جديد تضرب ريال مدريد وتسبب أزمة دفاعية!

سيطرت على أخبار ريال مدريد الأخيرة أزمة الإصابات في النادي، والتي أدت إلى تذبذب مستوى الفريق وكان قريب من الخروج من دوري أبطال أوروبا.

يفتقد النادي بالفعل تسعة لاعبين كبار، ويضاف لهم اليوم النجم البرازيلي مارسيلو مسببًا أزمة دفاعية.

المصابين الآن في مباراة الدوري الإسباني مساء الثلاثاء على خيتافي - داني كارباخال ، سيرجيو راموس ، لوكاس فازكيز ، توني كروس ، ألفارو أودريوزولا ، فالفيردي ، إيدن هازارد ، إدير ميليتاو ورودريجو جوس ، مارسيلو.

ومن المتوقع أن يلعب فينسيوس جونيور كظهير أيسر.

ريال مدريد يراقب خليفة فاسكيز!

لاعب خط وسط لايبزج داني أولمو هو موضوع اهتمام ريال مدريد - وفقًا لأوكداريو.

يريد البلانكوس إحضار اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كبديل للوكاس فاسكيز، الذي من المقرر أن يغادر النادي في نهاية الموسم.

سجل أولمو، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية لا ماسيا في برشلونة، هدفين حتى الآن في 20 مباراة في الدوري الألماني مع لايبزيج هذا الموسم.

رغم الأزمة الدفاعية.. ريال مدريد يفكر في بيع فاران!

ريال مدريد يفكر في عرض رافاييل فاران للبيع، وفقًا لماركا.

قد لا يمدد اللاعب الفرنسي صفقته الحالية إلى ما بعد 2022، حيث يفكر اللوس بلانكوس الآن في ربح الأموال من المدافع الفرنسي بدلًا من أن ينتهي عقده ويرحل مجانًا.

تم ربط كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بفاران، الذي تقدر قيمته حاليًا بحوالي 50 مليون يورو.

بند سيسهل على ريال مدريد ضم مبابي!

نقلت AS عن مصادر مقربة من مبابي قولها إن باريس سان جيرمان مهتم بشكل متزايد بوضع شرط جزائي خاص لريال مدريد في عقده المقبل.

إذا حصل مبابي على بند ريال مدريد في عقده الجديد، فسيسمح للجانب الإسباني بفرض صفقة بسعر معين قبل أي شخص آخر.

ارتبط مبابي بشدة باللوس بلانكوس في الأسابيع الأخيرة.

راتب ألابا يبعده عن تشيلسي نحو الريال!

سيتعين على تشيلسي التخلي عن الأمل في التعاقد مع دافيد ألابا هذا الصيف ما لم يخفض راتبه.

تقول صحيفة التلجراف إن النمساوي الدولي يطالب بـ20 مليون جنيه إسترليني سنويًا من ناديه التالي.

وسيغادر ألابا بايرن ميونخ مجانًا في نهاية الموسم، وهو أقرب لريال مدريد ليكون خليفة راموس الذي لم يجدد حتى الآن.