أخبار ريال مدريد: أرتيتا سعيد بأوديجارد والملكي يريد التخلص من بيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 11 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 11 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 11 مارس 2021:

أرتيتا سعيد بأداء أوديجارد

عبر أرتيتا عن سعادته بأداء مارتن أوديجارد، وأنه من أفضل لاعبي آرسنال في الفترة الأخيرة.

يبدو أن مدرب الجانرز سيتمسك ببقائه في ستاد الإمارات بشكل دائم.

وكيل ألابا ينفي اتفاقه مع برشلونة

نفى وكيل دافيد ألابا ما تردد عن توصل موكله لاتفاق شفهي مع برشلونة.

من المقرر أن يغادر مدافع بايرن ميونخ النادي هذا الصيف مع اقتراب عقده من الانتهاء، لكن وكيل أعماله يقول إن انتقال برشلونة لم يتم الاتفاق عليه ويبدو أن ريال مدريد يظل هو الوجهة الأقرب.

ريال مدريد يرغب في التخلص من بيل

صحيفة "إيفيننج ستاندرد" كشفت أنّ توتنهام لم يحسم بعد مسألة التعاقد مع جاريث بيل من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ريال مدريد يرغب في التخلص من اللاعب وبيعه بصورة نهائية، لكن توتنهام يحاول مد الإعارة لموسم إضافي.

رياض محرز على رادار ريال مدريد

تم وضع رياض محرز على "قائمة أولويات" ريال مدريد في الانتقالات.

يفضل بيب جوارديولا أن يبقى الجناح في مانشستر سيتي، لكن فيشاجيس يدعي أن ريال مدريد يراقب النجم الجزائري ويمكنه تقديم عرض له في الصيف القادم.

لن يكون رحيل محرز من السيتي أمرًا سهلاً لأن لديه عقد حتى عام 2023، لكن ريال مدريد حريص على إضافة المزيد إلى خياراته الهجومية، وقد يكون محرز هو الخيار الأفضل في حال عدم التجديد ورحيل فاسكيز.

إيفرتون يسعى لضم ثنائي ريال مدريد

يرغب إيفرتون في التعاقد مع نجمي ريال مدريد لوكاس فاسكيز وإيسكو، بحسب كالتشيو ميركاتو.

سيواجه كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي السابق منافسات من ميلان ويوفنتوس على الثنائي.