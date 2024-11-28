أخبار دوري روشن اليوم | رئيس التعاون ينهي مسيرته على الهواء .. وظلم متعمد للشباب بسبب الهلال والنصر!

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024..

رئيس التعاون يعلن نهاية مسيرته

أعلن سعود الرشودي، رئيس نادي التعاون، عن انتهاء مسيرته على رأس مجلس إدارة النادي، مع نهاية الموسم الرياضي الجاري، مضيفًا أنه قدم كل شيء ولن يواصل المسيرة.

وأعرب الرشودي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، عن تمنياته بأن يختتم الموسم، مهديًا جماهير سكري القصيم، بطولة، علمًا بأن التعاون ينافس خلال الموسم، على ثلاث بطولات، وهي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا 2.

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وجاءت تصريحات الرشودي، عقب فوز التعاون على نظيره الخالدية البحريني بنتيجة (2-1)، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، في بطولة دوري أبطال آسيا 2، ليتصدر المجموعة الثانية، برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الخالدية الوصيف، والقوة الجوية العراقي، ثالث المجموعة.

"مدرب الوحدة" أمام الأهلي

كشفت صحيفة "الرياضية"، عن هوية المدرب الذي سيقود فريق الوحدة، أمام الأهلي، الجمعة، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، وذلك بعد إعلان "فرسان مكة"، عن التعاقد رسميًا مع الأوروجوياني دانيال كارينيو لقيادة الجهاز الفني للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وتتجه الإدارة الوحداوية نحو تكليف المصري محمود عباس، مساعد المدرب، بقيادة الفريق في مواجهة الأهلي، حيث يتابع كارينيو المباراة من المدرجات، قبل توليه المهمة عقب اللقاء.

وتمكن عباس من قيادة الوحدة للفوز على التعاون (1-0)، في الجولة الماضية، بعد رحيل المدرب زينباور، ليحقق الانتصار الثاني في دوري روشن، هذا الموسم، ويحتل المركز الخامس عشر، برصيد 9 نقاط.

أفسدت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي فرحة النجم علي البليهي مدافع الهلال، بعدما سجل هدفًا لفريقه في مرمى السد القطري مساء الثلاثاء بدوري أبطال آسيا للنخبة!

الشباب يتعرض لظلم متعمد

وجه الناقد الرياضي طلال آل الشيخ، اتهامًا بتجاهل نادي الشباب على كافة الأصعدة، مضيفًا أن تجاهل تاريخ الشباب واستبعاده من مباريات الديربيات أمر مقصود.

وقال آل الشيخ، عبر برنامج "رياضة سكوب"، "الشباب حالة منفردة، لا يلقى الدعم من أعلى أو أسفل، وهو أحد ألمع أندية الوطن والأكثر خدمة للمنتخب، وفاز بـ4 بطولات عربية و6 دوري وبطل الكؤوس الآسيوية، أين الشركات؟ لماذا لا توجد استراتيجية واضحة للشباب، يمكن عرضها على الشركات، الوضع غريب، وأتمنى أن يدعم النادي في مشروع الخصخصة".

وأضاف "ليس على كيفك أن تتجاهل نادي الشباب، تريد تغيير المستقبل، وتتجاهل الفريق، وما حدث مقصود، ولكن الشباب صامد ومحافظ على تاريخه، وحديثي بشأن التناول الإعلامي لديربي الشباب ضد النصر أو الهلال، والذي يتم تجاهل اسم (الديربي)، هذا استفزاز سخيف، وأقول إنها متعمدة لأنها ليست المرة الأولى، حتى الرابطة تستفز الجمهور".

نجم الاتفاق يرد على تجاهل الدوري من أجل الخليج

كشف الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم فريق الاتفاق، عن رأيه إزاء وضع النواخذة هذا الموسم، بين التألق في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، ونتائج هزيلة في دوري روشن السعودي.

ويواصل الاتفاق العلامة الكاملة في دوري أبطال الخليج، بعد تحقيق الانتصار الثالث تواليًا في البطولة، على حساب العربي القطري بنتيجة (2-1)، على ملعب الثمامة، فيما تعاني كتيبة المدير الفني ستيفن جيرارد، من التعثر على المستوى المحلي، بعدما خاض الفرق 11 مباراة، فاز في أولى 3 جولات فقط، قبل أن يتعثر في 8 مباريات متتالية بـ3 تعادلات و5 هزائم، ليحتل المركز الثاني عشر في دوري روشن، برصيد 12 نقطة.

ونفى فينالدوم، عبر قنوات "الكأس" القطرية، فكرة التركيز على بطولة الخليج، على حساب دوري روشن، مبينًا أن الاتفاق يعمل على الجهتين؛ من حيث تحقيق اللقب الخليجي، وتعديل وضعه في الدوري.