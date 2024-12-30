أخبار دوري روشن اليوم | القادسية يهزم آرسنال في سباق "كارفاليو"، والشباب يُودع قطر برباعية ضد ضمك

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 30 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 30 ديسمبر 2024..

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القادسية يهزم آرسنال ويفوز بموهبة إنترناسيونال

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن اقتراب القادسية من التعاقد مع جابرييل كارفاليو لاعب وسط إنترناسيونال البرازيلي.

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اللاعب صاحب الـ17 عامًا كان مطلوبًا بقوة من آرسنال، لكن الفريق السعودي استطاع الفوز بالصفقة بعدما قدم 16 مليون دولار بجانب 6 ملايين مكافآت مرتبطة بالأداء.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سبقى مع فريقه بعد التوقيع مع القادسية حتى يصل عامه الـ18 في أغسطس 2025.

جراي يطلب الرحيل عن الاتفاق

طلب الجامايكي ديماري جراي من إدارة الاتفاق السماح له بالرحيل خلال انتقالات يناير القادمة، وذلك حسبما كشفت عنه صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

الصحيفة أوضحت أن اللاعب يود العودة إلى الدوري الإنجليزي، حيث مازالت عائلته تتواجد في إنجلترا ولم تنتقل إلى السعودية، مشيرة إلى نادي فولهام، الذي حاول ضمه قبل انتقاله للاتفاق، مازال حريصًا على التعاقد معه بطلب من مدربه ماركو سيلفا.

وأكدت "ذا صن" أن ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق لا يُمانع بيع جراي لكن بشرط وصول العرض المالي المناسب، مشيرة إلى أن الفريق السعودي حدد سعره بـ5 ملايين جنيه إسترليني.

GOAL

الشباب يهزم ضمك وديًا

اختتم الشباب معسكره الإعدادي الذي أقامه في قطر بالفوز وديًا على ضمك، ذلك قبل العودة صباح اليوم إلى الرياض.

المباراة، وهي الأولى للشباب مع المدرب فاتح تريم، انتهت لصالحهم 4-1، وقد سجل أهدافهم كلًا من جاكومو بونافنتورا وعبد الرزاق حمد الله ونواف الصعدي بجانب هدف عكسي من جانب ضمك.

محمد شريف يقود الخليج للفوز على الفتح وديًا

نجح محمد شريف، مهاجم الخليج، في إحراز هدفين خلال الشوط الأول من مواجهة فريقه الودية أمام الفتح في قطر ليقوده للفوز 2-1.

الفوز هو الثالث للخليج في معسكره الإعدادي، حيث سبق أن فاز على الشباب 4-3 وعلى العربي الكويتي 3-1.

زميل سعود عبد الحميد قد يتجه إلى السعودية