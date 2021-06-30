أخبار برشلونة: نهاية رحلة ميسي وصفقة تبادلية محتملة مع إنتر

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021:

انتهاء عقد ميسي

بحلول الأول من يوليو سيكون ميسي غير مرتبطًا ببرشلونة رسميًا الذي جدد معه آخر عقد يوم 25 نوفمبر 2017 حتى 30 يونيو 2021 أي ينتهي اليوم.

يبدو رئيس برشلونة المنتخب مارس الماضي، جوان لابورتا، متفائلًا رغم كل شيء ببقاء قائد الأرجنتين مع برشلونة؛ كل أحاديثه الصحفية تشير إلى رغبتهم وثقتهم في بقاء ميسي: "سيساعدنا بطرق عديدة لو قال لنا ميسي نعم بأقرب وقت ممكن".

لابورتا عن انتهاء عقد ميسي: تحلوا بالهدوء

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لابورتا عندما سئل عما إذا كان هناك أي أخبار أو مخاوف من عدم تجديد ميسي لعقده مع برشلونة رسميًا، أجاب رئيس النادي الكتالوني باقتضاب: "تحلوا بالهدوء".

وكما أوضحت "موندو ديبورتيفو" لا يوجد خوف في مكاتب "كامب نو" حول استمرار ميسي مع برشلونة، لأن اللاعب مستعد تمامًا لمواصلة ارتداء قميص النادي الكتالوني لما تبقى من مسيرته.

جوارديولا يرفض العودة ويحدد مدرب برشلونة القادم

كشفت قناة إسبورت3 الكتالونية عن رغبة رئيس برشلونة، جوان لابورتا، ومحاولته إقناع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالعودة لتدريب برشلونة بداية من موسم 2022-23 لكن مدرب برشلونة الأسبق رفض لكن لابورتا أراد الحصول على نفع من ابن كتالونيا وطلب منه نصيحة بشأن الفريق.

يعتقد بيب أن مشروع برشلونة الجديد المقبل سيكون أفضل من يقوده إليه لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا الحالي ومدرب برشلونة الأسبق الذي قادهم للثلاثية في 2015.

برشلونة يفاوض نجم إنتر بعد فشل صفقة فاينالدوم

يتطلع نادي برشلونة للتعاقد مع لاعب خط وسط هذا الصيف بعد أن فقد هدفه، الهولندي جورجينيو فاينالدوم حيث فضّل الأخير الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وتتوجه أنظار إدارة البلوجرانا إلى نجم فريق إنتر الإيطالي، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

إنتر يحدد بديل أشرف حكيمي من برشلونة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة إنتر بدأت تتقصى خلف سيرجي روبيرتو تمهيدًا للتعاقد معه خلفًا لأشرف حكيمي.

روبيرتو مرتبط بعقد حتى نهاية الموسم المقبل، وإدارة برشلونة لا تمانع بيعه بدلًا من أن يرحل مجانًا العام المقبل.