أخبار برشلونة: ميسي يلمح للبقاء وهدية ليون للكامب نو!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020:

بيليه يهنئ ميسي بعد أن حطم رقمه القياسي

كتب بيليه الأسطورة البرازيلية واللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات على مواقع التواصل الإجتماعي مهنئًا ميسي:

"مبروك على سجلك التاريخي يا ليونيل. لكن قبل كل شيء، تهانينا على مسيرتك الجميلة في برشلونة".

"قصص مثل قصصنا، عن حب نفس النادي لفترة طويلة، للأسف ، ستكون نادرة بشكل متزايد في كرة القدم، أنا معجب بك كثيرا ".

ميسي يعترف بغضبه الموسم الماضي ويلمح لبقائه في برشلونة

تحدث ليونيل ميسي عن وضعه في برشلونة وسط شائعات انتقالية متصاعدة مع اقتراب الأشهر الستة الأخيرة من عقده في كامب نو.

صدم ميسي عالم كرة القدم عندما قدم طلب انتقال رسمي بعد أن خسر فريقه 8-2 على يد بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ولكن يطمأن عشاق النادي الكتالوني الآن ويقول أنه سيقف بجوار النادي في هذا الوقت الصعب، وهو الآن متحمس ومتشوق لتحقيق المزيد من البطولات مع البلوجرانا.

خوان لابورتا يعلن عن أول صفقاته حال فوزه

جعل خوان لابورتا هيكتور بيليرين لاعب آرسنال في مقدمة أولوياته إذا أصبح مرة أخرى رئيسًا لبرشلونة، كما تدعي ذا ميرور.

رئيس البلوجرانا السابق مستعد لدفع ما يصل إلى 22 مليون جنيه إسترليني لإعادة الظهير الأيمن، الذي غادر النادي الكتالوني إلى الجانرز وهو في سن 16 عامًا.

هدية ليون للكامب نو!

سيكون ممفيس ديباي متاحًا لبرشلونة مقابل 5 ملايين يورو فقط في يناير، وفقًا لتقارير ليكيب.

طلب ليون 25 مليون يورو للنجم الهولندي الصيف الماضي، لكن تم تخفيض السعر الآن حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم ويمكنه الرحيل مجانًا، لذلك قرر ليون تخفيض السعر وجعله كهدية مجانية للعملاق الكتالوني.

إنتر يحاول خطف نجم ليفربول قبل برشلونة

إنتر يتنافس مع برشلونة للتعاقد مع جورجينيو فينالدوم من ليفربول، حسب توتو ميركاتوويب.

ينتهي عقد اللاعب الهولندي في نهاية الموسم، لكن إنتر قد يتطلع إلى الانقضاض على عرض في يناير، كما فعلوا للتعاقد مع كريستيان إريكسن من توتنهام العام الماضي.