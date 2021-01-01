أخبار برشلونة: باريس يضغط من أجل ميسي ولابورتا يفكر في نجم يوفنتوس

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 18 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 18 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 18 مارس 2021:

لعيون ميسي.. باريس سان جيرمان يدرس بيع إيكاردي

انتشرت شائعات كثيرة بالصحف الفرنسية في الآونة الأخيرة عن تفكير إدارة باريس سان جيرمان في بيع ماورو إيكاردي خلال الصيف المقبل لتسهيل وصول ليونيل ميسي إلى ملعب حديقة الأمراء.

رحيل المهاجم الأرجنتيني عن باريس من شأنه أن يُفيد النادي على كلا الصعيدين الرياضي والاقتصادي، فمن جهة سيفسح المجال للتعاقد مع ميسي، ومن جهة اقتصادية أخرى سيؤثر بصورة إيجابية على تخفيض كتلة الرواتب.

تخفيض الراتب وعقد مدى الحياة .. خطة لابورتا لإقناع ميسي بالتجديد مع برشلونة

كشفت تقارير إعلامية ملامح خطة رئيس برشلونة الجديد جوان لابورتا من أجل إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بالبقاء وتمديد عقده.

وقالت "El Confidencial" إن الرئيس الجديد سيعرض على الأرجنتيني عقداً مع برشلونة مدى الحياة لإقناعه بالبقاء.

ثاني النقاط التي سيتناقش لابورتا فيها مع ميسي هي راتبه، إذ يأمل في تخفيض الراتب الضخم الذي يحصل عليه القائد في ظل أزمة النادي المالية.

رئيس ليون يُحبط أحلام كومان في التعاقد مع ديباي

اعتبر جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، أن تتويج فريقه بلقب الدوري الفرنسي إن حدث قد يكون محفزًا لممفيس ديباي على تمديد عقده وعدم المغادرة في الصيف المقبل.

أولاس في تصريحات صحفية قال عن استمرار ديباي "بالنسبة لممفيس، أحلم بأن يوافق على عرضنا، والذي لا يزال ساريًا على طاولته حتى الآن".

كما أضاف "إنه يجلب الكثير لنا، لقد شارك في تسجيل 23 هدفًا هذا الموسم في الدوري فقط، العرض سيبقى موجودًا دائمًا، وإذا أصبحنا أبطالًا، فلم لا؟".

برشلونة يسعى لاستبدال جريزمان بنجم يوفنتوس

برشلونة مستعد لاستبدال أنطوان جريزمان بمهاجم يوفنتوس باولو ديبالا، حسب كالتشيو ميركاتو.

يقترب المهاجم الأرجنتيني من الرحيل عن عمالقة الدوري الإيطالي، ويعتقد برشلونة أنه يمكن أن ينعش صفوفهم الهجومية.

يمكن أن يعرضوا جريزمان على يوفنتوس كجزء من الصفقة، لكن مطالب راتب اللاعب الفرنسي قد تجعله بعيدًا عن متناول يوفنتوس.

صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة لايبزيج

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن هناك منافسة ما بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل ضم أبراهيما كوناتي جوهرة نادي لايبزيج الألماني.

اللاعب صاحب الـ 21 عامًا انضم للفريق الألماني قادمًا من سوشو الفرنسي صيف 2017، وقد تألق بشدة منذ موسمه الأول مع الفريق الذي ينافس على لقب البوندسليجا.

التقرير ذاته أوضح أن ريال مدريد وبرشلونة ليسوا الوحيدين الراغبين في ضم اللاعب الفرنسي، إذ أبدت أندية أخرى أبرزها وست هام وتشيلسي اهتمامها بضمه بعد متابعته جيدًا، الأمر الذي لم يبدأ هذا الموسم، بل استمر طيلة العامين الماضيين.