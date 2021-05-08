أخبار برشلونة: مورينيو يريد ترينكاو وتحديد بديل ديباي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 8 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 8 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات: تحرك صادم نحو صلاح ومهاجم جديد في برشلونة

أخبار برشلونة اليوم السبت 8 مايو 2021:

أوضحت تقارير صحفية، أن جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي روما الإيطالي، يسعى للتعاقد مع فرانسيسكو ترينكاو، لاعب برشلونة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن مورينيو، يعمل على أن يكون اللاعب الشاب صاحب الـ 21 عامًا، ضمن أول صفقاته مع ذئاب العاصمة الإيطالية.

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، استقرت على بديل ممفيس ديباي، نجم ليون الذي ارتبط بالانضمام إلى الفريق الكتالوني حال فشلت الصفقة.

وارتبط ديباي بالانضمام إلى برشلونة، منذ الصيف الماضي، ولكن تعثرت الصفقة بسبب الاختلاف على المقابل المادي، وعاد الاهتمام بضم النجم الهولندي من جديد هذا الموسم.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن دونيل مالين، لاعب آيندهوفن الهولندي، سيكون الخطة البديلة للفريق الكتالوني، في حال فشل التعاقد مع ديباي في الصيف المقبل.

أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي، تجديد عقد لاعبه البرازيلي نيمار، حتى صيف عام 2025، مع راتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو.

وكان برشلونة يطمح إلى التعاقد مع اللاعب البرازيلي من جديد، وارتبط منذ الصيف الماضي، بالتعاقد معه، ولكن بعد التجديد تنتهي آمال الفريق الكتالوني في استعادة نيمار.

أكدت تقارير صحفية، أن برشلونة يتابع ريان جرافينبيرش، لاعب أياكس الهولندي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفريق الكتالوني، يتابع اللاعب الشاب صاحب الـ 18 عامًا، ويريده ان يكون خليفة سيرجيو بوسكيتس في وسط ميدان الفريق.