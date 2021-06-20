أخبار برشلونة: مطالبات بتمثال لميسي وثلاث صفقات جديدة

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 20 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 20 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأحد 20 يونيو 2021:

طلب بعض أعضاء نادي برشلونة، من جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة بوضع تمثالًا لأسطورة الفريق، ليونيل ميسي داخل ملعب كامب نو.

وبحسب ESPN، فإن أعضاء برشلونة طالبوا بوضع تمثالًا للأسطورة الأرجنتينية، بالقرب من تمثال يوهان كرويف في ملعب كامب نو.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن برشلونة قد يفكر في بيع لاعبه الشاب فرانسيسكو ترينكاو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن في حالة واحدة فقط، خاصة بعد وصول ممفيس ديباي.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة يثق في اللاعب الشاب صاحب الـ 21 عامًا، ويريده أن يحصل على المزيد من الدقائق خلال الفترة القادمة، وهذا ما سيكون صعبًا في ظل التعاقد مع ممفيس ديباي لتعزيز هجوم الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يفكر في إعارة ترينكاو ولكن إن وصله عرض بأكثر من 30 مليون يورو سيفكر في بيعه بشكل نهائي.

أعلن البرازيلي باولينيو، لاعب برشلونة السابق، رحيله عن فريقه جوانزو إيفرجراند الصيني، بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين صباح اليوم الأحد.

وأصبح اللاعب البرازيلي صاحب الـ 32 عامًا لاعبًا حرًا، ويحق له الانضمام إلى أي فريق، مما يسمح له بالعودة إلى برشلونة الذي لعب معه من قبل وظهر بشكل طيب، وقد يكون حلًا مؤقتًا لوسط ميدان الفريق الكتالوني وغير مكلف.

وعد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، جماهير فريقه بثلاث صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونجح برشلونة حتى الآن في تدعيم صفوفه بأربعة صفقات، وهي إريك جارسيا، سيرجيو أجويرو، إيمرسون، بالإضافة إلى ممفيس ديباي.

وفي تصريحات صحفية، أكد رئيس النادي الكتالوني أن الإدارة تجهز فريقًا تنافسيًا كبيرًا ينافس على البطولات.