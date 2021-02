أخبار برشلونة: مراقبة مدافع باريس سان جيرمان ورقم قياسي جديد يحطمه ميسي!

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 21 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أصبح ميسي اللاعب الأكثر مشاركة مع برشلونة في الليجا برصيد 506 متخطيًا رقم تشافي البالغ 505.

506 – Lionel Messi has become the @FCBarcelona player with the most LaLiga appearances (506) surpassing Xavi Hernández (505). Historic. pic.twitter.com/tqQVb0b4Cj