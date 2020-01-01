أخبار برشلونة: كومان يطمأن الجميع بشأن ميسي وجوارديولا يريد خطف بويج

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020:

كومان يطمأن الجميع بشأن ميسي

تحرك رونالد كومان مدرب برشلونة لتهدئة الشكوك حول مستقبل قائد النادي ليونيل ميسي وأكد أن اللاعب "يستمتع كل يوم" في النادي.

هذا الأسبوع، سجل ميسي هدفه رقم 644 لبرشلونة، محطمًا الرقم القياسي الذي سجله بيليه مع سانتوس، ليواصل سجله الرائع طوال مسيرته.

في اقتباسات نقلتها ماركا ، تحدث كومان عن قائد النادي: "ميسي يستمتع كل يوم ويشارك بقوة في برشلونة".

"من حيث المبدأ ، تمامًا مثل أي لاعب، إذا كان لائقًا للعب وهو جيدًا، فإنه يلعب، وبالطبع، ليو أكبر سنًا مما كان عليه من قبل، لكنه لا يزال لاعبًا يحب أن يشارك كثيرًا وفوق كل شيء يحب الفوز بالمباريات".

جوارديولا يريد خطف بويج

حدد بيب جوارديولا ريكوي بويج كهدف محتمل وكان مانشستر سيتي يراقب عن كثب اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.

يمر برشلونة بواحدة من أسوأ مراحلهم في هذا العقد ويتطلع مانشستر سيتي إلى زيادة مشاكلهم من خلال انتزاع واحدة من أفضل مواهبهم الشابة وهو ريكوي بويج.

ديباي على أعتاب برشلونة

يقترب برشلونة من ضم ممفيس ديباي مهاجم ليون في يناير القادم، ديباي يمكنه الانتقال كلاعب حر في نهاية الموسم، لكن برشلونة يسعى لبيع عثمان ديمبيلي وجلب ديباي بدلًا منه في يناير، ليشكل قوة هجومية ويعوض غياب النجم الشاب أنسو فاتي.

برشلونة متمسك بإريك جارسيا

يسعى برشلونة لضم إريك جارسيا في يناير للمساعدة في حل الأزمة الدفاعية خاصة بعد إصابة بيكيه القوية، كذلك يريد المدافع الشاب الانتقال إلى الكامب نو، وينتهي عقده في نهاية الموسم لكن النادي الكتالوني هو من يريد إتمام الصفقة في الانتقالات الشتوية لسد الثغرة الدفاعية.

وكيل مصطفي يؤكد المفاوضات مع برشلونة

في تحول مثير للأحداث، أكد وكيل شكودان مصطفي، إمري أوزتورك، أنه موجود في برشلونة للتحدث إلى النادي بخصوص انتقال محتمل لموكله.

في حديث مع صحفي SPOX فابيان زيرشي، قال أوزتورك: "أنا لست في برشلونة بسبب يوسف دامير، ولكن بسبب مصطفي من آرسنال، الذي نمثله أيضًا" ، بعد أن استفسر عن منشور حديث وضعه في الكامب نو، وكان عنوان المنشور "جاهز للاجتماع"، مما قد يشير إلى أن المحادثات جارية بالفعل لاتخاذ خطوة محتملة.

قد لا يتم الانتقال في فترة الانتقالات الشتوية، ولكن كجزء من فترة الانتقالات الصيفية عندما يصبح اللاعب وكيلاً حرا.