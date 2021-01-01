أخبار برشلونة: كومان يرد على احتمال رحيله وإنتر يتفق مع فاينالدوم

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 3 مارس 2021:

كومان عن احتمال رحيله "برشلونة سيواجه مشاكل"

تناول رونالد كومان التكهنات المستمرة حول رحيله من كامب نو، وأصر على أن برشلونة "سوف يواجه مشاكل" إذا رحل الهولندي عن النادي.

حصل كومان على عقد لمدة عامين مع النادي الكتالوني، لكنه يجد نفسه الآن تحت ضغط متزايد وسط موسم مضطرب.

إنتر يبرم اتفاق مبدأي مع نجم ليفربول المطلوب في برشلونة

في حديثه في برنامج سبورت ميديا ست الإيطالي، أفاد كلاوديو ريمون أن لاعب خط وسط ليفربول جورجينيو فاينالدوم قد توصل إلى "اتفاق مبدأي" مع إنتر ميلان قبل أن ينتهي عقده في الصيف.

سيصل فاينالدوم في انتقال مجاني، ولكن من المحتمل أن يمثل راتبه التزامًا نقديًا كبيرًا من نادٍ في خطر مالي.

صفقتان من العيار الثقيل يعد بهم المرشح الرئاسي لبرشلونة!

أعلن المرشح الرئاسي لبرشلونة، توني فريسكا، عن رغبته في جلب لاعبين "مختلفين" إلى النادي إذا تم انتخابه رئيسًا جديدًا للبلوجرانا.

سيتم تحديد الرجل التالي الذي سيتولى منصبه في كامب نو في انتخابات 7 مارس، وسيواجه فريسكا جوان لابورتا وفيكتور فونت في كاتالونيا.

على الرغم من مشاكلهم المالية الموثقة جيدًا، لا يزال برشلونة مرتبطًا ببعض الأسماء الكبيرة في سوق الانتقالات، ويدعي فريسكا أنه توصل إلى اتفاق مع لاعبين من العيار الثقيل للانضمام إلى النادي إذا فاز بالرئاسة.

وفي حديثه لبرنامج إذاعة إسباني قال: " أي لاعب يريد الفوز بالكرة الذهبية يعرف أنه سيفوز بها فقط إذا ارتدى قميص برشلونة."

سبب القبض على بارتوميو؟

تورط رئيس برشلونة السابق في صفقة مشبوهة مع شركة خاصة بالعلاقات العامة، لكي تقوم بإنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتمجيد في الإدارة والدفاع عنها، والهجوم على بعض اللاعبين والمدربين مثل ميسي وجوارديولا.

تم القبض على بارتوميو وبعض الإداريين وتم تفتيش مكاتبهم بالنادي، وقالت الإدارة الحالية أنها ستتعاون مع التحقيقات لكشف الحقائق الكاملة.

برشلونة مستعد لبيع جريزمان!

وفقًا لأوك دياريو، فإن برشلونة على استعداد للتخلي عن أنطوان جريزمان هذا الصيف مقابل 50 مليون جنيه إسترليني فقط (70 مليون دولار).

يقال إن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، هما المرشحين الأقرب منذ فترة طويلة للمهاجم الفائز بكأس العالم، يراقبون عن كثب التطورات من بارك دي برينس، ويحددون كل البدائل حال رحيل مبابي.

كذلك الحال في أولد ترافورد الذي يأمن كل الخيارات سواء استمر كافاني أو رحل.