أخبار برشلونة: كومان يطمأن الجمهور بشأن ميسي ونيمار لن يشارك ضد البلوجرانا!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 14 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 14 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 14 فبراير 2021:

كومان يطمأن الجمهور بشأن ميسي

أصر رونالد كومان على أن ليونيل ميسي "متحمس وسعيد" في برشلونة رغم الحديث المستمر عن الانتقالات.

ورفع ميسي رصيده إلى 15 هدفًا من 20 مباراة بالدوري الإسباني في 2020-21 بتسجيله هدفين في الفوز 5-1 على ألافيس يوم السبت.

لا يزال الأرجنتيني مرتبطًا بالرحيل عن كامب نو بعد دخوله في الأشهر الأخيرة من عقده، لكن كومان يعتقد أنه يستمتع بكرة القدم مرة أخرى وسط تحسن المستوى المحلي لبرشلونة.

نيمار لن يشارك أمام برشلونة!

سيغيب نيمار عن المشاركة أمام برشلونة في اللقاء المنتظر في دوري أبطال أوروبا، سيغيب نيمار لمدة شهر تقريبًا بسبب الإصابة، لكن من المحتمل أن يشارك في لقاء العودة بين الفريقين.

"مانشستر سيتي هو المكان المثالي لميسي"!

حث بابلو زاباليتا زميله الدولي السابق ليونيل ميسي على التفكير في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.

و قال زاباليتا لصحيفة ذا ميرور "إذا قرر ليونيل ميسي ترك برشلونة وأراد اللعب في أفضل دوري، فعليه تجربة الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه شيء سيثير اهتمامه، لأن كل لاعب أعرفه يسألني دائمًا عن شكل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر سيتي يوفر كل الظروف المثالية له".

ميلان يجدد اهتمامه بمدافع برشلونة

ميلان مهتم بالتعاقد مع مدافع برشلونة إيمرسون عندما يعود من إعارته التي امتدت لموسم كامل مع ريال بيتيس، بحسب كالتشيو ميركاتو.

كان الروسونيري يجرون محادثات بشأن صفقة للاعب البالغ من العمر 22 عامًا في الصيف الماضي لكن اتفاقية الإعارة مع بيتيس كانت قائمة بالفعل.

نادي الدوري الإيطالي مستعد لإحياء تلك المحادثات في نهاية الموسم، على الرغم من أن الكثير يعتمد على ديوجو دالوت، الذي يقدم أداءً متميزًا، ولفت إعجاب كبار الأندية منذ انضمامه على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد وقد يكون له مستقبل طويل الأمد في النادي.

ريال مدريد يسعى لخطف صفقة برشلونة!

كان صعود رونالد أراوخو من فريق برشلونة ب إلى الفريق الأول أمرًا يستحق الثناء، لا يقتصر الأمر على تأمين حماية للدفاع ربما لأكثر من عقد، ولكنه يوفر أيضًا للنادي حلًا سهلًا دون إنفاق الملايين على مدافع جديد.

أراوخو مدافع مثير بلا شك، وقارنه الكثير بأسطورة الدفاع كارليس بويول، ومثل بويول الذي كان لديه جيرارد بيكيه، يحتاج الأوروجواياني إلى مدافع جيد بجانبه من أجل الازدهار إلى الكمال، ووفقًا لـ AS، قد يكون هذا اللاعب هو كوندي من إشبيلية، والذي هو الآن على رادار برشلونة.

ولكن هنا يأتي دور الغريم ريال مدريد، الذي يراقب كوندي، البالغ من العمر 22 عامًا.

يسعى اللوس بلانكوس لضم كوندي مع تزايد احتمال رحيل القائد سيرخيو راموس، وأيضًا مع غموض مستقبل فاران.