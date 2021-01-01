أخبار برشلونة: كورونا يلغي مران الفريق وكارليس ألينيا على أعتاب الرحيل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021:

إصابتان بفيروس كورونا تلغيان مران الفريق

ألغى برشلونة جلسة تدريبية بعد أن ثبتت إصابة اثنين من طاقم الفريق الأول بفيروس كورونا قبل مواجهة يوم الأربعاء مع أتلتيك بيلباو.

وكان من المقرر أن يتدرب رونالد كومان صباح الثلاثاء قبل المباراة في إقليم الباسك في اليوم التالي لكن الكاتالونيين اضطروا إلى تأجيل استعداداتهم للمباراة.

سيتبع عمالقة الليجا البروتوكول من خلال إجراء المزيد من اختبارات فيروس كورونا صباح يوم الثلاثاء لتحديد ما إذا كان قد تم تشخيص إصابة الفريق الأول بالفيروس.

عرض فرنسي لأومتيتي

يخطط فريق نيس الفرنسي لتقديم عرض في يناير لمدافع برشلونة صامويل أومتيتي.

يتوق فريق الدوري الفرنسي إلى ضم قلب الدفاع على سبيل الإعارة للفترة المتبقية من الموسم ، وفقًا لتقرير Todo Fichajes.

لاعب برشلونة على أعتاب الرحيل

كارليس ألينيا على وشك الخروج على سبيل الإعارة لخيتافي من برشلونة، وفقًا لكادينا كوب.

لاعب خط الوسط ليس في خطط رونالد كومان للفترة المتبقية من الموسم والنادي الكتالوني سعيد لفكرة خروج اللاعب حتى يشارك أكثر في وقت المباراة.

راموس قد يرافق ميسي إلى باريس!

قائد ريال مدريد سيرخيو راموس مستعد للانضمام إلى ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان، حسب صحيفة El Chiringuito.

لم يتفق البلانكوس حتى الآن مع راموس على تمديد عقده في السانتياجو برنابيو، وكما هو الحال، سينضم إلى مجموعة اللاعبين المجانيين في الصيف.

ميسي موجود في قارب مماثل في الكامب نو، حيث يتم حاليًا مناقشة باريس سان جيرمان كوجهة تالية محتملة، ويريد الأبطال الفرنسيون من راموس الانضمام إلى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات في بارك دي برينس.

تير شتيجن يعبر عن قلقه في المباريات

اعترف مارك أندريه تير شتيجن بقلقه في المباريات، وقال أن برشلونة يجب أن يتعلم قتل المباريات بعد فوزه الصعب 1-0 يوم الأحد على ويسكا.

هدف واحد من فرينكي دي يونج كان كافياً للضيوف لحصد النقاط الثلاث، على الرغم من أنهم سيطروا على اللعب ضد متذيل الدوري الإسباني، واشاد الحارس بأداء الفريق وكان سعيدًا بالفوز الأول في العام الجديد.